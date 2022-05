Política `zero Covid` na China deixa lastro de problemas e muita revolta

Perante repórteres, Wu Qing anunciou quesem ter de figurar obrigatoriamente numa “lista branca”.

Também Pequim, que optou por encerramentos sectoriais para controlar a pandemia e evitar os problemas registados em Xangai, se prepara para retomar serviços de transporte público e reabrir centros comerciais e outros locais.





Mais ainda do que a capital administrativa do país, Xangai é uma megalópole crucial para a China, enquanto maior centro financeiro, de produção e de exportação.







A cidade lançou por isso um plano de 50 pontos para revitalizar a economia da área, avaliada em mais de 600 mil milhões de dólares antes do confinamento.





As novas medidas incluem a redução de impostos para aquisição de automóveis elétricos e a aprovação célere de novas autorizações de construção, assim como incentivos às empresas.





Decisões tomadas após se registarem domingo na cidade somente 122 casos positivos de Covid-19, abaixo dos 170 registados nas anteriores 24h, numa cidade de 25 milhões de habitantes.







Apesar dos problemas causados pela política 'zero Covid' em Xangai, outras regiões da Cina incorrem no mesmo destino em caso de novos surtos de Sars-CoV-2.



Uma cidade à beira do caos



O confinamento incapacitou Xangai e a recuperação deverá ser lenta e gradual devido às precauções pandémicas e à continuação da gestão ‘zero Covid’ implementada pelo Partido Comunista e, por extensão, pelas autoridades. Xangai necessita desesperadamente das medidas de revitalização. Vastas áreas da megalópole continuam paradas, com lojas encerradas, ruas quase vazias de trânsito automóvel e quase ninguém em regresso laboral presencial.







Nos últimos dois meses milhões de pessoas tiveram de enfrentar escassez de alimentos e de medicamentos a par dos problemas mentais provocados pelo isolamento prolongado, mesmo aqueles que se mantiveram em laboração nas fábricas, num sistema rotativo fechado.





O confinamento levou muitos dos habitantes a perder rendimentos e expôs as fragilidades não só das redes de distribuição como das cadeias de decisão. Paralisados pelo receio de se verem responsabilizados por novos surtos, muitos responsáveis em lugares chave obrigaram ao prolongamento das restrições, muitas vezes desnecessariamente.





The New York Times, Louise Radnofsky, jornalista do viveu na pele as dificuldades do sistema implementado , logo em fevereiro, ainda durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que decorreram em Pequim.

Ciclo infernal



Diagnosticada com Covid-19 poucas horas após aterrar, a jornalista procurou iludir primeiro em vão a quarentena forçada num hotel reservado a estrangeiros das comitivas olímpicas.







Mesmo após 10 dias do primeiro diagnóstico e já sem sintomas, viu-se enredada no complexo sistema de diagnóstico imposto na China, através de níveis [Ct] em que Ct 35 ou 40 são como um “purgatório”, e na iminência de ficar bloqueada no país.







“Ao abrigo das regras revistas para os JO, eu poderia deixar o isolamento numa espécie de liberdade condicional se tivesse três dias seguidos de valores Ct acima de 35 – um teste negativo para muitos mas um ‘limite positivo’ para a China”, descreveu Louise Radnofsky.







“Consegui-o no meu terceiro dia no edifício de isolamento, oito dias depois de testar positiva. Os responsáveis sanitários estavam prontos a chamar-me um táxi. Mas alguém recusou assinar a ordem”. Os colegas da jornalista identificaram um responsável num nível mais elevado da hierarquia, com uma interpretação diferente das regras.







“Entretanto, os meus resultados voltaram a piorar, o que significava que teria de retomar o processo. Em pânico no meu quarto, abri a janela e desatei a gritar”.





O drama de Louise Radnofsky foi vivido depois em março e abril por milhões de chineses e estrangeiros apanhados num sistema impreciso e inflexível.

Zero Covid e milhares de problemas



Em vez de, como noutras partes do mundo, deixarem as pessoas com teste positivo isolarem-se em casa por um dado período, as autoridades chinesas optaram por isolamentos centralizados, considerando a medida essencial para controlar o contágio.





As necessidades logísticas desta estratégia revelaram-se incomensuráveis, incluindo medidas de desinfeção constante e de transporte que muitas vezes misturava com pessoas infetadas pessoas saudáveis com diagnósticos inconclusivos.





As regras exigiam ainda a hospitalização de qualquer pessoa com sintomas Covid, por mais ligeiros, o que assoberbou os sistemas sanitários. A obsessão com a desinfeção levou ao encerramento de serviços de emergência e pessoas infetadas acabaram por morrer depois de não conseguirem ser internadas. Filhos infetados foram separados dos pais. Em Xangai, a 10 de maio, as autoridades decidiram que um único caso positivo obrigaria o edifício inteiro a confinar-se, mesmo que os vizinhos já tivessem tido a doença.







Um dos maiores problemas revelou-se precisamente a definição de teste positivo. O sistema chinês de identificação do SARS-CoV-2 é o mais restritivo do mundo.







Na China, um nível mínimo Ct de 40, correspondente ao nível requerido para detetar o vírus, equivale a um teste positivo. E se uma pessoa congregar três dias de testes intermédios entre Ct 35 e Ct 40 mas a seguir testar acima destes valores, volta a ter de ficar isolada.







O sistema arrasta em si a possibilidade de isolamentos indefinidamente.



Medo e desespero



O nível de ansiedade, depressão e pânico provocados pela zero-Covid atingiu picos nunca registados em Xangai, com dois em cinco residentes a reportarem sintomas, de acordo com um inquérito realizado por um blog popular, Data-Humanism. A falta de medicamentos agravou ainda os problemas de outras pessoas já diagnosticadas com problemas mentais, levando muitos a admitir a explosão de casos destas doenças nos próximos meses.







Os responsáveis locais, sob o peso de queixas pelas falhas de logística, pedidos de informações mais claras e pressão dos superiores para evitar o alastrar do vírus, têm contudo tido pouco tempo para dedicar ao problema da saúde mental.





As dificuldades arrastam-se há meses. Já em fevereiro, Louise Radnofsky reconhecia que “eu não era a única pessoa sob detenção sem uma ideia clara sobre quando ou como eu seria libertada ou quem decidia”.







A política ‘zero Covid’ baseada em testes restritos e quarentenas “poderia ser sustentável se aplicada à bolha olímpica de 75 mil pessoas no máximo e por pouco mais de um mês”, considerou ainda a jornalista norte-americana. “Quando o governo chinês tentou aplicar as suas táticas de zero-Covid a uma população de 1.4 mil milhões, no entanto, as medidas deram para o torto”, criticou.





Os depoimentos recolhidos por um fotógrafo italiano baseado em Xangai, Raul Ariano, comprovaram o diagnóstico.





“Fiquei infetado com Covid-19 numa fila para fazer o teste”, contou um deles, de 26 anos. “Fui levado para um campo de quarentena durante sete dias, onde dormi numa piscina convertida em centro de quarentena com outras 200 pessoas”.





“Recuperei sozinho ao fim de uma semana e fui mandado para casa. Não me deram um só comprimido. Até agora não tive nenhum efeito secundário. Claro, espero de o confinamento termine o mais depressa possível. Porque que apenas, mesmo, comer um McDonald’s!”.





O relato de Man Chun Hin, como foi identificado, revelou os problemas causados pela ‘zero Covid’. Outro, o italiano Alessandro, de 34 anos, aprofundou as dificuldades sentidas.





“Uma semana passada em quarentena num centro de isolamento Covid. Luzes acesas 24h por dia, nenhuma privacidade ou banho. Demasiado barulho. Um acampamento de escuteiros era um luxo em comparação”, descreveu.

Ameaça de prisão



Em fevereiro, as autoridades chinesas estavam ansiosas de se livrarem dos estrangeiros vindos para os JO. Ao lado dos diplomatas procuravam uma solução para as pessoas já não infeciosas mas que poderiam ver-se impossibilitadas de obter os resultados requeridos para deixar o isolamento durante semanas.





Finalmente, decidiram que os não infetados seriam libertados desde que deixassem o país imediatamente. Por baixo da porta de Louise Radnofsky surgiu um simples certificado “negativo”, sem valores Ct. Mesmo com tal documento, Louise Radnofsky receou ficar retida no terminal do aeroporto, como tantos estrangeiros e chineses ao redor do mundo ficaram nas semanas seguintes, devido à falta de voos de e para a China.







Mesmo antes de conseguir embarcar, a jornalista temeu ser detida e enviada para uma prisão por falsas declarações.







A China requeria uma “declaração sanitária” que incluía duas questões. A sua comunidade reportou casos Covid nos últimos 14 dias? e Fez teste à Covid nos últimos 14 dias? E se sim, o resultado foi positivo?





A resposta verdadeira e afirmativa implicava permanecer em isolamento. A negativa acarretava uma pena de prisão até três anos. Louise Radnofsky escolheu ser verdadeira.







A funcionária do aeroporto ficou preocupada. Depois levou-a a um terminal eletrónico e obrigou a norte-americana a alterar a resposta afirmativa às questões para negativa. Insistiu que “comunidade” equivalia a um prédio. “ “Hoje, está negativa”, acrescentou. Louise embarcou sem problemas.







A única solução aparente para o nó górdio da política ‘zero Covid’ na China deverá ser semelhante: cortá-lo a meio, ou, simplesmente, ignorar as regras.