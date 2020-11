Políticas económicas em pandemia ameaçam planos climáticos globais

A maioria dos países em todo o mundo está a enfrentar a segunda vaga da pandemia e a tentar evitar uma recessão económica. Mas a perspetiva de de combater a crise climática e de apostar numa recuperação verde global pode estar a ser ameaçada com o investimento de muitos país em combustívies fósseis para fazer frente à crise económica provocada pela Covid-19.





O investimento em energias renováveis e as promessas de reduzir as emissões poluentes não estão a ser priorizadas nem concretizadas, neste momento, em grande parte do mundo, avança o



Segundo o jornal britânico, a União Europeia está na vanguarda, uma vez que 30 por cento do Fundo de Recuperação de Próxima Geração de 750 mil milhões de euros é para investimento ambiental. A França e a Alemanha, por exemplo, reservaram cerca de 30 mil milhões e 50 mil milhões de euros, respetivamente, dos próprios estímulos adicionais para gastos ambientais.



Já no outro extremo da escala, a China sendo uma das principais economias mundias está a investir apenas 0,3 po cento do pacote de recuperação económica em projetos verdes. Também os Estados Unidos, antes das eleições, tinham investido apenas cerca de 26 mil milhões de dólares, ou pouco mais de um por cento, do plano de resgate em questões ambientais. , avança o Guardian esta segunda-feira. Só alguns países estão a injetar fundos de resgate em planos de baixo carbono, como energias renováveis, automóveis elétricos e eficiência energética.Segundo o jornal britânico,Já no outro extremo da escala,





Nas 18 maiores potências económicas do mundo, os planos de recuperação económica atuais têm investimentos com impacto ambiental prejudicial - como investimento no petróleo e combustíveis fóssies - muitos superiores aos investimentos em projetos benéficos para o ambiente e para combater a crise climática.



Apenas a UE, a França, a Alemanha, o Reino Unido e Espanha têm um fundo de investimento dedicado a projetos verdes com verdadeiros benefícios ambientais.



"O ambiente e as alterações climáticas não têm sido uma parte central do pensamento no grosso dos planos de recuperação", afirmou ao jornal britânico Jason Eis, presidente-executivo da Vivid Economics. "Na maioria dos países, não estamos a ver uma recuperação verde a ser projetada".

Vitória de Biden pode ser ponto de viragem para o ambiente



Mesmo os países que apresentam planos de recuperação verde estão a gastar muito mais em atividades que mantém ou aumentam as emissões de gases de efeito estufa.



A Coréia do Sul, por exemplo, estabeleceu planos para um novo acordo verde em julho, no valor de cerca de 135 mil milhões de dólares, mas o investimento contínuo em combustíveis fósseis e nas indústrias intensivas em carbono garantem ao país que se mantém apenas em oitavo lugar, na escala mundia, no que diz respeito a estímulos e investimentos verdes.





Na mesma linha está o Canadá que destinou seis mil milhões de dólares do plano financeiro em transporte amigos do ambiente e em energia limpa, mas o valor total do pacote de resgate é superior a 300 mil milhões e inclui investimento como a expansão massiva de estradas e a redução de impostos para empresas de combustíveis fósseis.





Mas a eleição de Joe Biden para a Presidência dos EUa pode ser fundamental para os planos globais climáticos. O regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, a recuperação do acordo de parceria transatlântica com a Europa e os planos de Biden para um investimento verde de dois triliões de dólares, os EUA podiam ultrapassar a UE tornando-se no maior investidor num futuro de baixo carbono.





"Isto seria uma mudança transformadora", disse Eis. "São planos muito ousados de Biden mas seriam um grande sinal para outros países", explicou, acrescentando que isso levaria os EUA a ganhar vantagem na corrida por uma "recuperação verde", superando e ultrapassando a China, por exemplo.





Joe Biden prometeu fazer regressar os EUA ao Acordo de Paris, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e apresentou um plano de 1,7 mil milhões de dólares para alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Mas o espaço de manobra do futuro presidente norte-americano dependerá principalmente da capacidade de aprovar uma legislação climática ambiciosa para a qual precisará da aprovação do Senado, sabendo que pode ter oposição por parte dos republicanos.

Sem a China o mundo pode falhar as metas climáticas



No entanto, segundo Eis mesmo que apenas uma parte dos planos ambientais de Biden sejam concretizados, isso ainda pode ter um poderoso efeito transformador, tanto na economia norte-americana como no mundo todo.



"Esperava-se que houvesse algum acordo, mas vendo a nva situação dos EUA, pode haver uma enorme mudança [nos investimentos verdes] na presidência de Biden", disse. "Muitos outros países são influenciados pela perceção da liderança dos EUA. Ter os EUA na mesa do G20 a promover uma recuperação verde certamente ajudará".





A questão é que para além de a pandemia e os novos planos económicos de muitos países não estarem a ser benéficos para o combate à crise climática, muitas nações estão também a falhar no que toca aos compromissos assumidos no Acordo de Paris.



Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE) os países estão a planear cortes de emissões que apenas chegam a 15 por cento das reduções necessárias para cumprir o Acordo de Paris. Além disso, as emissões da China, que desceram drasticamente no início da pandemia, já recuperaram a níveis semelhantes aos de 2019 e prevê-se que os superem.





E segundo a AIE, sem a China, uma recuperação verde global parece impossível.



"Se a China não planear pacotes de recuperação verde, projetando um novo plano de cinco anos em linha com a meta de zero carbono, então as possibilidades de o mundo atingir as suas metas climáticas serão quase nenhumas", advertiu Fatih Birol, diretor-executivo da AIE.





Os analistas consideram que, enquanto não se conseguir controlar a pandemia e gerir os danos que a Covid-19 deixou, será dificil que os países voltem a conseguir priorizar a crise climática e a investir num futuro mais verde.