Políticas em vigor levarão a um colapso climático "catastrófico", alertam ex-líderes da ONU

Existe uma grande lacuna entre o que foi prometido pelos vários governos para combater a crise climática e as medidas e políticas necessárias que têm sido, de facto, implementadas.

Alterações climáticas, perda de biodiversidade e poluição são as três frentes em que a Conferência de Estocolmo vai tentar apontar rumos para "desbloquear o futuro", esta quinta e sexta-feira.

Acima de tudo, a falta de medidas adequadas provocará alterações irreversíveis no meio ambiente, alertam.Os três ex-dirigentes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – Michael Zammit Cutajar, Yvo de Boer e Christiana Figueres – escreveram uma carta conjunta publicada no jornalonde alertam para as consequências desastrosas da falta de políticas concretas relativas ao meio ambiente.“No acordo de Paris de 2015, todos os governos concordaram em ‘unir esforços' para limitar o aquecimento global a 1,5°C. Temos o direito agora de perguntar onde os esforços chegaram, para onde se dirigem e quão verdadeiros são. A ciência mostra que a tomada de medidas nesta década para reduzir todos os gases de efeito estufa é crítica”, escrevem os três ex-líderes da ONU.“Quanto mais as mudanças climáticas progridem, mais nos prendemos a um futuro com colheitas arruinadas e mais insegurança alimentar, juntamente com uma série de outros problemas, incluindo a subida do nível do mar, ameaças à segurança da água, seca e desertificação”, acrescentam.“Os governos devem agir contra as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, lidar com outras crises urgentes”, apelam.

Medidas “dececionantes”

Cutajar, Boer e Figueres descrevem mesmo as iniciativas dos países desenvolvidos como “dececionantes” por não terem conseguido reduzir as emissões de gases com efeito de estufa com rapidez suficiente e por não disponibilizarem fundos aos países mais pobres para ajudá-los a lidar com os impactos do colapso climático.Os alertas e críticas dos três ex-líderes da ONU surgem numa altura em que decorre a Conferência de Estocolmo, assinalando-se os 50 anos desta mesma conferência, quando os chefes de Estado de todo o mundo se comprometeram pela primeira vez com uma ação ambiental global."Os países de rendimentos mais altos consumiram mais recursos", contribuindo para emissões de gases com efeito de estufa "13 vezes superiores aos de países de menores rendimentos", afirmam os especialistas, notando que "os humanos alteraram 75 por cento da superfície terrestre do planeta, tiveram impacto em 66% da área oceânica e destruíram (direta ou indiretamente) 85% das zonas húmidas".precisamos que os líderes nacionais se lembrem do que ela demonstrou sobre o potencial da ação cooperativa mesmo em tempos conturbados”, escrevem os três ex-líderes da ONU na carta publicada no jornal britânico. “Precisamos de ver os líderes a cumprirem as suas promessas de mudanças climáticas, para o interesse das pessoas, da prosperidade e do planeta”, rematam.