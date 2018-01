Partilhar o artigo Político do Kosovo assassinado a tiro na parte sérvia de Mitrovica Imprimir o artigo Político do Kosovo assassinado a tiro na parte sérvia de Mitrovica Enviar por email o artigo Político do Kosovo assassinado a tiro na parte sérvia de Mitrovica Aumentar a fonte do artigo Político do Kosovo assassinado a tiro na parte sérvia de Mitrovica Diminuir a fonte do artigo Político do Kosovo assassinado a tiro na parte sérvia de Mitrovica Ouvir o artigo Político do Kosovo assassinado a tiro na parte sérvia de Mitrovica

Tópicos:

France Presse Oliver Ivaic, Kosovo, Mitrovica, Sérvia,