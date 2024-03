Políticos mexicanos e Igreja Católica querem combater a violência

O documento preparado pela Conferência Episcopal do México defendeu que o tecido social do país "está em processo de acelerada degradação", uma avaliação que a candidata do partido no poder rejeitou como demasiado pessimista.

"Também não concordo com a visão segundo a qual prevalecem o 'medo, o desamparo, a falta de confiança e a incerteza'", disse Claudia Sheinbaum, candidata do Movimento de Regeneração Nacional (esquerda) e favorita para as presidenciais de 2 de junho.

A antiga autarca da capital, Cidade do México, assinou o compromisso, mas sublinhou que o número de homicídios e a perceção da violência por parte da população diminuíram desde que o atual presidente tomou posse, em dezembro de 2018.

Andrés Manuel López Obrador tem dado prioridade ao que considera ser as raízes da violência, incluindo a pobreza, mas tem sido criticado pela oposição por fortalecer o poder dos militares.

A principal rival de Sheinbaum, Xochitl Gálvez, declarou-se "em perfeita concordância" com o diagnóstico e as propostas da Igreja.

A senadora de centro-direita, que faz campanha sob o lema "Por um México sem medo", reiterou a proposta de criação de uma enorme prisão de alta segurança.

Gálvez prometeu melhorar as condições de trabalho da polícia, dos procuradores e dos juízes.

"Um problema desta magnitude requer a participação de todos", acrescentou.

O México regista anualmente uma média de cerca de 30 mil homicídios, muitos deles ligados ao tráfico de droga ou a outras formas de crime organizado.

As primeiras críticas da Igreja Católica à estratégia de segurança do governo mexicano surgiram em 2022, quando o assassínio de dois padres jesuítas no norte do país abalou a opinião pública e a hierarquia eclesiástica.

Em fevereiro passado, os quatro bispos de Guerrero (sudoeste), um dos estados mais afetados pela criminalidade, negociaram com grupos criminosos para tentar travar a onda de violência.