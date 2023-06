Políticos voltam a encontrar-se para ajudar a Ucrânia

Organizada em conjunto pelo Reino Unido e pela Ucrânia, até sexta-feira, a conferência centra-se na mobilização do apoio internacional para a estabilização económica e social da Ucrânia e para a sua recuperação dos efeitos da guerra.Pretende-se, em particular, angariar ajuda de emergência para as necessidades imediatas e financiamento para participação do setor privado no processo de reconstrução.A sessão de abertura contará com intervenções de Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. No primeiro dia, está ainda prevista a presença do primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal.