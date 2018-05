Politólogo sul-coreano alerta para os perigos de se confiar em Pyongyang

António Mateus - RTP24 Mai, 2018, 20:54 / atualizado em 24 Mai, 2018, 21:42 | Mundo

Em entrevista exclusiva ao programa Olhar o Mundo, Sung-Jo Park, professor da Universidade de Berlim, sublinhou o risco de se interpretar facialmente as posturas e compromissos declarados pela admnistração de Kim Jong-un.



“Se o regime norte-coreano disser, como podemos confiar na sua palavra? É esse o problema”, sustentou o prestigiado investigador sul-coreano, que esteve em Lisboa a convite da Universidade Autónoma de Lisboa para uma conferência centrada na crise na Península Coreana e no cada vez maior controlo chinês de interesses estratégicos fora das suas fronteiras.Entre estes, alertou para o perigo de a China estar a assumir o controlo de pilares económicos estratégicos, como é, no caso de Portugal, a EDP.“Agora este investimento é visto com muito bons olhos, mas os sectores-chave da economia e da soberania económica estão a desaparecer, por isso é muito, muito perigoso”, destacou no caso específico de Portugal, mas que - salientou - é extensível a outros países europeus como a Alemanha.“É um problema realmente grave que tem um grande impacto em termos de interferência na soberania do país anfitrião”.Sung-Jo Park é membro da Academia de Ciências e Tecnologia da Coreia, foi galardoado com a Cruz Federal de Mérito atribuída pela Presidência alemã e foi reitor e vice-presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia de Seul. É autor e coautor de mais de 70 livros.