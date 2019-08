Polónia assinala 80 anos do início da II Guerra Mundial com ausências de peso

RTP30 Ago, 2019, 19:40 / atualizado em 30 Ago, 2019, 19:52 | Mundo

O Túmulo do Soldado Desconhecido, localizado no centro de Varsóvia, será um dos locais onde vão decorrer as cerimónias dos 80 anos do início da II Guerra Mundial. | Kacper Pempel - Reuters

Entre os líderes estrangeiros que vão marcar presença nas cerimónias que assinalam os 80 anos desde o início da Segunda Guerra Mundial, no próximo domingo, o destaque incide em Angela Merkel.











O Presidente francês, Emmanuel Macron, e o líder britânico, Boris Johnson, também não deverão estar presentes, de acordo com a agência France Presse.











Era esperada a presença de Donald Trump, naquela que seria a primeira presença de um Presidente norte-americano nas comemorações do início da II Guerra Mundial, na Polónia. No entanto, a visita foi cancelada devido ao furacão Dorian que ameaça nesta altura vários Estados norte-americanos, incluindo a Florida. Mike Pence, vice-presidente, estará presente em substituição de Trump.

Celebrações em vários pontos do território polaco





A 1 de setembro de 1939, a Alemanha nazi iniciou a invasão da Polónia com o bombardeamento de Westerplatte e a cidade de Wielun, durante a madrugada.





As celebrações estão igualmente espalhadas pelo território polaco. Entre as 4h00 e as 5h00 locais (menos uma hora em Lisboa), os Presidentes polaco e alemão, Andrzej Duda e Frank-Walter Steinmeier, participam numa cerimónia em Wielun. À mesma hora, o primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki e o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, estarão em Westerplatte.





Mais tarde, às 12h00 locais (11h00 em Lisboa), o vice-presidente norte-americano fará um discurso no Túmulo do Soldado Desconhecido, monumento situado no centro da capital polaca.





Os acontecimentos que marcaram o início da II Guerra Mundial surgiram em resposta à invasão nazi da Polónia. Dois dias depois, a 3 de setembro de 1939, a França e o Reino Unido, declararam guerra à Alemanha.





A 17 de setembro, a União Soviética iniciou a invasão da Polónia pelo leste, tal como havia ficado definido com a assinatura do pacto Molotov-Ribbentrop

Putin não foi convidado

Quem também vai estar ausente desta cerimónia é o Presidente russo. Vladimir Putin esteve em Varsóvia em 2009 nas cerimónias dos 70 anos do início da II Guerra Mundial, mas desta vez não foi convidado, no contexto do processo de anexação da Crimeia pela Rússia, em 2014, sendo que Varsóvia explica que apenas convidou membros da NATO, União Europeia e da Eastern Parnership para as celebrações.





“Seria pouco apropriado celebrar o aniversário de uma agressão armada contra a Polónia com a participação de um líder que, na atualidade, está a agir dessa forma contra um país vizinho”, referiu o vice-primeiro-ministro da Polónia, Jacek Sasin, em julho último.





Moscovo respondeu com “perplexidade” à ausência de um convite por parte de Varsóvia, com o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros a relembrar o “contributo inquestionavelmente decisivo” das tropas soviéticas “para a derrota do Reich” de Adolf Hitler.







“O evento não tem nada que ver com relembrar a história, mas tudo a ver com a política da atualidade”, assinala a jornalista Neboksa Malic, lembrando o papel de relevo dos soldados soviéticos na derrota do nazismo.





De notar que a presença de Vladimir Putin poderia ser considerada desconfortável para a Ucrânia, que vai estar representada em Varsóvia ao mais alto nível. A presença do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é vista como prioritária para a diplomacia polaca, que pretende ver a Ucrânia longe da esfera de influência de Moscovo para bem da própria segurança polaca.







Ausência de Trump a semanas das eleições na Polónia





Em declarações à agência France Presse, o analista polaco Marcin Zaborowski considera que estas celebrações “deveriam ter sido organizadas como um evento de confraternização” e que o Governo polaco devia ter procurado garantir a presença de outros líderes, sem concentrar esforços apenas no Presidente norte-americano.







Por isso, com a ausência de Donald Trump, as celebrações “parecem estar a perder a sua importância”, acrescenta.









A atual liderança polaca, de cariz conservador e nacionalista, está próxima da Administração Trump. O chefe de gabinete do Presidente polaco já veio dizer esta sexta-feira que a visita de Donald Trump não foi “cancelada”, mas antes adiada.





Os dirigentes polacos assinalam que compreendem as razões para a ausência de Donald Trump, uma vez que o Presidente norte-americano quer estar nos EUA perante a ameaça e os riscos de destruição devido ao furacão que se aproxima e que deverá atingir a Flórida e a Geórgia a 2 de setembro.





Estava previsto que o Presidente norte-americano assinasse em Varsóvia uma declaração sobre a mobilização de mais 1000 soldados norte-americanos, a juntar aos quase 5.000 que já estão naquele país, integrados em operações da NATO contra uma eventual agressão por parte da Rússia.





De acordo com o ministro polaco da Defesa, Mariusz Blaszczak, a assinatura do documento está prevista para a próxima visita que Trump faça ao país.





Em paralelo com o reforço da presença militar, os polacos esperam que a visita de Mike Pence possa trazer outros avanços nas relações entre Washington e Varsóvia. Espera-se, inclusive, que o vice-presidente possa avançar um compromisso de tentar incluir a Polónia no programa de isenção de vistos nos Estados Unidos, algo que seria visto como uma enorme vitória simbólica para o atual Governo, que partilha com Donald Trump o ceticismo e desconfiança em relação ao multilateralismo e temas como a imigração.





A Polónia está igualmente a planear a compra de mais de três dezenas de caças F-35 aos norte-americanos e já assinou um acordo para a compra do sistema de defesa antimísseis, Patriot, no valor de 4,75 mil milhões de dólares.





Varsóvia pretende também oficializar a compra de gás natural liquefeito de forma a reduzir a dependência energética do país em relação a Moscovo. Um gesto apreciado por Donald Trump, que criticou por diversas vezes o projeto Nord Stream 2, gasoduto que irá transportar diretamente o gás natural entre a Rússia e a Alemanha.







“Tal como outros aliados dos Estados Unidos, a Polónia tem de competir constantemente pelo interesse e atenção da Administração norte-americana. Acho que a Polónia tem feito um bom trabalho nessa competição ao longo dos últimos anos. (…) A Polónia pode mostrar que, mesmo na Europa, a Administração Trump pode encontrar parceiros para cooperar”, considera Sławomir Dębski, diretor do Polish Institute of International Affairs, em declarações ao POLITICO.

Não obstante esta relação especial, a ausência do líder norte-americano das cerimónias oficiais poderá ser sentida pelo partido atualmente no poder, o Lei e Justiça (PiS), quando faltam apenas seis semanas para as eleições legislativas na Polónia, a 13 de outubro.











No mesmo sentido, Robert Biedron, dirigente do partido Wiosna, criticou o partido no poder por ter apostado de forma isolada na aproximação com os Estados Unidos, desprezando os aliados europeus.











(com agências internacionais)

