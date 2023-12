Polónia. Batalha sobre comunicação social é o primeiro grande desafio de Donald Tusk

Desde que a coligação pró-União Europeia liderada por Tusk tomou posse, no início deste mês, foi iniciada uma revisão dosao longo dos últimos oito anos de poder do partido Lei e Justiça (PiS), do anterior primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki.A decisão desta quarta-feira de liquidar os meios de comunicação estatais surge depois de, incluindo a atribuição de quase 700 milhões de euros aos órgãos de comunicação do Estado.

O chefe de Estado polaco acusou Donald Tusk de violar a Constituição na sua reforma dos media.

"Devido à decisão do presidente da República da Polónia de suspender o financiamento dos meios de comunicação públicos, decidi liquidar as empresas Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA e Polska Agencja Prasowa SA", avançou o ministro da Cultura, Bartlomiej Sienkiewicz, num comunicado publicado na rede social X."Na atual situação,, levar a cabo as reestruturações necessárias e evitar demissões de funcionários", justificou, acrescentando que o estado de liquidação poderá ser retirado a qualquer momento pelo proprietário das empresas, ou seja, o Estado.

Em resposta, a deputada do PiS Joanna Lichocka considerou que "o Governo de Tusk está a destruir a comunicação social polaca" e que "esta é uma ação que prejudica o Estado".

Parcialidade ou pluralismo?



No início deste mês,. Ativistas da liberdade de expressão e analistas concordam que, sob a governação do PiS, a estação TVP Info não atuou com a neutralidade necessária.Por outro lado, o PiS defende que as medidas do novo Governo de Donald Tusk. O partido diz ainda que as mudanças são ilegais por terem sido implementadas sem uma proposta de lei sujeita a votação no Parlamento.Os meios de comunicação estatais da Polónia tornaram-se, assim, no primeiro campo de batalha entre o novo Governo de coligação e o partido conservador PiS, cujos aliados mantêm presença na sede da agência noticiosa estatal.

Entretanto, depois de vetar as propostas do novo Governo, o presidente Duda propôs a sua própria lei para aumentar os salários dos funcionários públicos.

Donald Tusk, antigo presidente do Conselho Europeu,e as normas democráticas com medidas que incluíam a reforma dos meios de comunicação estatais.Embora o PiS tenha vencido as eleições disputadas a 15 de outubro, um conjunto de forças de oposição conseguiu 248 assentos na Câmara Baixa do Parlamento de 460 membros e alcançou acordo para formar Governo, apesar da resistência do presidente polaco.

c/ agências