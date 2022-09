Polónia defende resposta "devastadora" da NATO em caso de ataque nuclear na Ucrânia

As perdas territoriais russas das últimas semanas e a presumível anexação de regiões ucranianas estão a aumentar as preocupações sobre o eventual uso de armas nucleares por parte da Rússia. Os peritos assumem que Moscovo poderá recorrer a ogivas táticas de menor dimensão para chocar o Ocidente e desmobilizar os combatentes ucranianos.





o ministro polaco dos Negócios Estrangeiros defende uma resposta veemente por parte da NATO em caso de ataque nuclear russo. Em declarações à NBC News durante uma visita aos Estados Unidos,





“Sabemos que Putin está a ameaçar com o uso de armas nucleares táticas em solo ucraniano, não a atacar a NATO, o que significa que a NATO deve responder de forma ajustada. Mas essa resposta deve ser devastadora. E suponho que essa seja uma mensagem clara que a aliança está a passar agora para a Rússia”, afirmou o chefe da diplomacia polaca.





Sobre a “mobilização parcial” em curso, o responsável polaco afirmou que Vladimir Putin está “obviamente” a perder a guerra na Ucrânia, mas que o reforço dos contingentes destacados não deverá mudar o curso da guerra, já que os novos soldados estão “mal treinados e mal equipados".

Consequências "graves" e "catastróficas"



A evolução recente do conflito na Ucrânia tem levantado o espectro de um conflito direto, potencialmente catastrófico, entre Moscovo e a Aliança Atlântica. No domingo, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, alertou que o uso de armas nucleares em território ucraniano teria “consequências catastróficas para a Rússia”





De acordo com o responsável norte-americano, essas consequências foram deslindadas em conversas privadas diretas com as autoridades russas. Por sua vez, Moscovo admitiu que os canais de conversação entre Washington e Moscovo se encontram abertos.







Já esta terça-feira, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, alertou que haverá "consequências graves" para a Rússia em caso de um ataque nuclear.







"Qualquer uso de armas nucleares será absolutamente inaceitável, mudará totalmente a natureza do conflito e a Rússia deve saber que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deverá ser travada",

Stoltenberg alertou ainda que, perante a "retórica nuclear" de Vladimir Putin, os aliados "estão a transmitir uma mensagem clara de que isso [o uso armas nucleares] terá graves consequências para a Rússia".