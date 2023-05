Polónia deteta objeto no espaço aéreo que acredita ser balão de observação

O ministro afirmou na sua conta do `Twitter` que o contacto do radar com o objeto se perdeu perto de Rypin, cidade no noroeste da Polónia, localizada a 143 quilómetros da capital.

A assessora de comunicação do Comando Operacional das Forças Armadas polacas, Ewa Zlotnicka, adiantou à TVN24 que foram iniciadas buscas nas proximidades de Rypin e que as mesmas envolvem um helicóptero, drones e grupos terrestres das Forças de Defesa Territorial.

O objeto foi avistado na sexta-feira, pelas 20:30 locais, perto da Bialowieza, cidade próxima da fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.

Hoje, pelas 12:30, foi realizada uma monitorização, mas o objeto deixou de ser visível, adiantou Zlotnicka à estação de televisão.

Desde o inicio da invasão da Ucrânia, foram contabilizadas duas incursões no espaço aéreo polaco.

Em novembro, dois cidadãos polacos morreram na sequência da queda de um míssil no leste do país, que as autoridades ocidentais acreditam se ter extraviado quando as forças aéreas ucranianas tentavam impedir um ataque em grande escala da Rússia.

Os responsáveis políticos e militares polacos estão também a ser questionados sobre outro objeto que aterrou no território em dezembro de 2022, mas que só foi descoberto em abril por um cidadão numa floresta.

No local onde o objeto aéreo foi descoberto, as autoridades dizem não terem sido encontrados vestígios de explosivos.