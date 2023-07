Polónia encomenda dois aviões de alerta avançado à sueca Saab

"Hoje, a agência [governamental] de armamento assinou um acordo sobre a entrega de aviões de alerta avançado Saab 340 AEW. Devido a esta decisão, o flanco oriental da NATO será reforçado e o espaço aéreo polaco torna-se mais seguro", indicou num `tweet` o ministro da Defesa polaco, Mariusz Blaszczak.

Estes aviões podem ser utilizados em operações militares e civis, incluindo a vigilância aérea e operações de salvamento, precisou a Saab em comunicado.

"Estamos orgulhosos em reforçar as forças armadas polacas", declarou Carl-Johan Bergholm, um dos responsáveis da empresa sueca, sublinhando que a Saab mantém há muitos anos estreitas relações com o Governo polaco.

Em fevereiro, o grupo anunciou um aumento das suas encomendas e dos seus lucros no quarto trimestre de 2022, na sequência do rearmamento de diversos países na sequência da guerra na Ucrânia.

Em 2022, os lucros líquidos da Saab aumentaram 14% para 2,2 mil milhões de coroas (cerca de 200 milhões de euros), com metade do valor a ser registado no quarto trimestre (+52%).

As encomendas aumentaram 45% no ano passado, com uma subida de 144% no último trimestre.

Desta forma, e apenas no decurso do último trimestre de 2022, a Saab garantiu importantes encomendas britânicas para o míssil portátil antitanque NLAW, atualizações para os seus aviões de combate na Suécia e ainda um contrato de dois navios de recolha de informações para a Polónia.