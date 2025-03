Polónia. Governo vai distribuir guia de sobrevivência em crises

A Polónia integra a União Europeia e a NATO. Faz fronteira com a Ucrânia, a Rússia (Kalingrado) e a Bielorrússia.

O guia irá conter informações queabordam, referiu um funcionário do Ministério polaco do Interior, Robert Klonowski, citado pela agência polaca de notícias PAP.O folheto irá especificar, em particular,, acrescentou.Este panfleto vai estar também disponível em ucraniano. Cerca de 900 mil refugiados ucranianos vivem atualmente na Polónia. O Governo de Varsóvia vai ter também “uma versão especial” deste guia para crianças.Em novembro, um folheto semelhante foi distribuído na Suécia e na Finlândia. A Noruega também difundiu recomendações, via online, sugerindo à população como se preparar para um cenário de crise.A iniciativa faz parte de um leque de medidas que têm sido anunciadas no sentido de defender o país situado no leste da Europa.Na última semana, o executivo polaco anunciou a intenção de implementar programa de treino militar em grande escala para civis., afirmou o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, na sexta-feira."Queremos que este seja um programa universal e voluntário", disse o vice-ministro polaco da Defesa, Cezary Tomczyk, aos jornalistas esta segunda-feira.De acordo com os meios de comunicação polacos, o exército oferecerá formação de vários tipos nas suas unidades por todo o país, com a duração de um dia a um mês.