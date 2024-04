Polónia pronta para receber armas nucleares da NATO declarou o presidente do país

"Se os nossos aliados decidirem implantar armas nucleares no nosso território, no quadro de partilha nuclear, com o objetivo de fortalecer a segurança do flanco oriental da NATO, estamos prontos para o fazer", afirmou Andrzej Duda em entrevista publicada hoje pelo jornal polaco Fakt.

Duda está hoje no Canadá, após ter visitado os Estados Unidos, onde se encontrou com o ex-presidente dos EUA Donald Trump e visitou a ONU.

O chefe de Estado polaco acrescentou ao diário Fakt que uma possível deslocação de armas nucleares para a Polónia tem sido objeto de discussões entre a Polónia e os Estados Unidos "há algum tempo".

"Já abordei este assunto muitas vezes", disse o Presidente polaco.

Segundo Duda, a "Rússia está a militarizar cada vez mais o enclave de Kaliningrado. Está em processo de transferência das suas armas nucleares para a Bielorrússia", dois territórios que fazem fronteira com a Polónia.

Em junho de 2023, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que tinha transferido as primeiras armas nucleares para a Bielorrússia.

Na cimeira de Vilnius em 2023, os membros da NATO reafirmaram que a Aliança Atlântica faria "tudo o que fosse necessário para garantir a credibilidade, eficácia, segurança e proteção da sua missão de dissuasão nuclear, incluindo continuar a modernizar as suas capacidades nucleares e atualizar o seu processo de planeamento".