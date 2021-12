Polónia. Protestos contra lei aprovada no parlamento a restringir liberdade dos média

A empresa-mãe da TVN24, a TVN, é propriedade da empresa americana Discovery Inc. através de uma. O projeto de lei aprovado pelo parlamento na sexta-feira torna impossível esta solução alternativa., que foram ateados pelo anúncio, no ano passado, de que a companhia petrolífera estatal OKN Orlen iria comprar uma editora de jornais regionais, detida por alemães.



“Isso não é só sobre um canal”, disse perante a multidão o presidente da Câmara de Varsóvia e antigo candidato da oposição à presidência. “De repente [haverá] censura da Internet, uma tentativa de extinguir todas as fontes independentes de informação – mas que nós não deixaremos que aconteça”, afirmou Rafal Trzaskowski.





Na cidade de Cracóvia, os manifestantes empunhavam cartazes com frases como “Polónia livre, povo livre, media livre” e “Tira as mãos da TVN”. Na capital, as palavras de ordem eram “liberdade para os media” e desfilavam com bandeiras da União Europeia. Até ontem à noite, uma petição em defesa da TVN24 reunia mais de 1.5 milhões de assinaturas, revelou o canal noticioso.





A proposta de lei terá de ser assinada pelo presidente para entrar em vigor, mas declarações de Andrzej Duda, que apoia o governo, na semana passada, deram esperança de que pode não validar o texto.





O partido Lei e Justiça considera que os grupos de comunicação estrangeiros têm demasiado poder no país e distorcem o debate público. "A decisão de limitar o capital não europeu nos meios de comunicação social está em linha com a lei europeia e é válida em muitos países europeus. Esta regra tem estado em vigor na Polónia há anos – a emenda torna possível contorná-la", argumenta a deputada Joanna Lichocka.



Já os críticos entendem que esta posição faz parte de uma agenda cada vez mais autoritária, que colocou a Polónia em rota de colisão com a Comissão Europeia por causa da reforma judiciária e dos direitos LGBT.





“Assim que esta proposta se tornar lei, a Comissão Europeia não vai hesitar em agir neste caso de incompatibilidade com a legislação europeia”, reagiu a comissária da Justiça, Vera Jorouvá.





O projeto de lei também azedou as relações entre Varsóvia e Washington, o aliado mais poderoso numa altura em que a tensão cresce no Leste da Europa, perante uma Rússia cada vez mais destemida. “Os Estados Unidos estão profundamente perturbados com a aprovação, na Polónia, hoje, de uma lei que mina a liberdade de expressão, enfraquece a liberdade dos media e mina a confiança dos investidores estrangeiros nos seus direitos de propriedade e a intocabilidade dos contratos na Polónia”, referia sexta-feira uma nota do porta-voz do Departamento de Estado.





A administração da TVN considera que a votação protagoniza "um ataque sem precedentes aos meios de comunicação livres" e a empresa está "determinada a defender seus investimentos na Polónia".



A empresa proprietária da TVN apela ao presidente que vete a legislação e considera que a aprovação "deveria alarmar qualquer empresa que investe na Polónia".



A aprovação da proposta de lei não era esperada e até existiam dúvidas sobre se seria possível reunir os votos necessários. A oposição critica a forma como a lei foi aprovada: apesar de a votação não estar agendada, uma comissão foi convocada em cima da hora para debater o assunto e o tema entrou na agenda. Foi votado em minutos.



Os membros da comissão foram convocados por SMS com 24 minutos de antecedência, quando as regras dizem que devem ser informados três dias antes, revela a deputada Joanna Scheuring-Wielgus, que argumenta ter havido ilegalidade neste processo.