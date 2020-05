Polónia ter-se-á oferecido para acolher ogivas nucleares da NATO

A embaixadora Georgette Mosbacher, num tweet de ontem, reagiu, dizendo que, "se a Alemanha quer reduzir a sua capacidade nuclear e enfraquecer a NATO, talvez a Polónia - que paga mais do que é sua obrigação, compreende os riscos e está no flanco oriental da NATO - possa acolher esses recursos aqui".

If Germany wants to diminish nuclear capability and weaken NATO, perhaps Poland - which pays its fair share, understands the risks, and is on NATO's eastern flank - could house the capabilities here: https://t.co/VIzpHIgoUN

O antigo inspector de armamento Scott Ritter, por sua vez, respondeu à embaixadora, considerando a sua sugestão como "uma das ideias mais estúpidas do mundo", só possível de conceber por uma cabeça que "não tem qualquer sentido da História".

You have no sense of history, do you. Simply one of the dumbest ideas in the world. By the way, the Russian Hogh Command thanks you for making it easier to overrun and seize this so-called nuclear deterrent. Google 1st Guards Tank Army.