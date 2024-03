Polónia vai exigir explicações à Rússia por nova violação do espaço aéreo

"A Polónia vai exigir explicações à Federação Russa por uma nova violação do espaço aéreo do país", informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia, em comunicado.

Os militares polacos informaram hoje que um míssil de cruzeiro russo lançado contra a Ucrânia violou o espaço aéreo do país durante cerca de 40 segundos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco anunciou que irá convocar o embaixador da Rússia no país para dar "informações e explicações".

As autoridades polacas realçaram que esta é pelo menos terceira vez que um míssil russo viola o espaço aéreo da Polónia.

"O objeto voou no espaço polaco à altura da aldeia de Oserdow (este) e aí permaneceu durante 39 segundos", segundo o exército, que destacou que o míssil foi observado pelos radares militares durante toda a duração do voo.

O exército polaco garantiu que "está constantemente a monitorizar a situação no território ucraniano e permanece em estado de alerta permanente para garantir a segurança do espaço aéreo polaco".

Um outro incidente semelhante a este ocorreu em dezembro quando um míssil russo entrou no espaço aéreo polaco e o abandonou "alguns minutos depois em direção à Ucrânia".

Em dezembro de 2022, outro míssil de cruzeiro russo KH-55, capaz de transportar ogivas nucleares, caiu na Polónia, mas os restos só foram encontrados em abril de 2023 numa floresta no norte do país.

Um míssil ucraniano também caiu, em novembro de 2022, sobre a aldeia polaca de Przewodow, perto da fronteira com a Ucrânia, provocando a morte de dois civis.

Antes da identificação, a queda do míssil sobre a aldeia polaca suscitou receios de que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) pudesse ser arrastada para o conflito numa escalada da guerra na Ucrânia.