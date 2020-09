Polónia vai propor à UE fundo de "pelo menos" mil milhões de euros

"O fundo deve ser significativo, pelo menos mil milhões de euros nesta fase", declarou o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo lituano em Vilnius.

"Queremos apresentar esse plano ao Conselho Europeu" de 24 e 25 de setembro, acrescentou.

A proposta polaca surge dias depois de o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, principal aliado do Presidente da Bielorrússia, ter anunciado um empréstimo ao país de 1,5 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros).

Mateusz Morawiecki apresentou o fundo como "um novo Plano Marshall" europeu, uma referência ao plano criado pelos Estados Unidos em 1947 para financiar a reconstrução da Europa a seguir à II Guerra Mundial.

Um tal plano para a Bielorrússia tinha sido anunciado na segunda-feira pelos países do Grupo de Visegrado -- Polónia, Hungria, República Checa e Eslováquia -- e, segundo Morawiecki, conta também com o apoio da Lituânia.

A Bielorrússia atravessa uma crise política desde as eleições de 09 de agosto, que segundo os resultados oficiais reconduziram o Presidente Alexander Lukashenko, no poder há 26 anos, para um sexto mandato, com 80% dos votos.

A oposição denuncia a eleição como fraudulenta e milhares de bielorrussos saíram às ruas por todo o país para exigir o afastamento de Lukashenko, manifestações reprimidas com violência pelas forças de segurança da Bielorrússia.

A principal figura da oposição, Svetlana Tikhanovskaia, que reivindica a vitória nas presidenciais e acusa o governo de fraude eleitoral, alertou na semana passada que a economia bielorrussa está "à beira do abismo", nomeadamente com muitas empresas privadas, sobretudo as tecnológicas, a ponderar transferir-se para países vizinhos.