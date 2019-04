Poluição atmosférica está a reduzir esperança de vida das crianças

RTP03 Abr, 2019, 19:11 / atualizado em 03 Abr, 2019, 19:14 | Mundo

O relatório do SOGA de 2018 concluiu que 95 por cento da população mundial respira ar tóxico. A poluição atmosférica é causada, principalmente, pela expansão industrial e pelo aumento do tráfego. Nos países em desenvolvimento uma das principais causas é também a exposição à poluição causada por incêndios nas habitações.







No Sul asiático, a esperança média de vida das crianças pode diminuir até 30 meses devido à poluição do ar. Por sua vez, na África subsahariana e no leste da Ásia calcula-se que a esperança média de vida se reduza em 24 meses e 23 meses, respetivamente.







“O facto de a vida das crianças estar a ser tão encurtada é um choque”, afirmou Robert O’Keefe, vice-presidente da Health Effects Institute, autor do estudo.







Uma representante da UNICEF do Reino Unido, Alastair Harper, disse: “Isto contribui para uma imagem sombria de como o ar poluído afeta a saúde dos grupos mais vulneráveis da sociedade, particularmente crianças. As evidências continuam a mostrar a relação entre a exposição ao ar tóxico e o baixo peso ao nascer, o fraco desenvolvimento pulmonar e a asma infantil”.





Anteriormente, a UNICEF já tinha alertado para este problema, tendo concluído que mais de 4,5 milhões de crianças no Reino Unido estão a crescer em áreas com elevados níveis de poluição do ar. A nível mundial, de acordo com o relatório da UNICEF de 2018, um terço da população com menos de 18 anos é afetado pela poluição atmosférica.





Emergência global

No entanto, há sinais de que as ações levadas a cabo pelos Governos para a redução da poluição estão a funcionar, principalmente nos países desenvolvidos. Os EUA, a Noruega, o Canadá, a Suécia e a Nova Zelândia estão entre os países com níveis mais baixos de ar poluído.





O’Keefe apontou para o facto de os níveis de poluição do ar na China contrariarem a tendência mundial, tendo baixado nos últimos anos. A China, em 2013, estabeleceu metas e medidas para aumentar a qualidade do ar de forma a reduzir a dependência do carvão e tornar a indústria mais limpa.





Por sua vez, de acordo com o European Heart Journal de 2018, o número de mortes prematuras na Europa causada pela poluição do ar varia entre 600 mil a 900 mil por ano. O relatório do SOGA de 2019 constatou que o ar tóxico é responsável pela maioria das mortes prematuras no mundo inteiro.







Apesar de as crianças estarem a enfrentar ameaças específicas, os idosos também estão em risco: nove em cada dez mortes de pessoas com mais de 50 anos são causadas pela poluição do ar. O’Keefe afirma que nos próximos anos os países “envelhecidos” vão ver a taxa de mortalidade a aumentar.A poluição do ar foi a causa de morte de cerca de 8,8 milhões de pessoas em 2018. No ano anterior, uma em cada dez mortes foi causada pela poluição do ar que matou tantas pessoas quanto o fumo do tabaco. Desta forma, a poluição atmosférica tem sido descrita como uma emergência global.