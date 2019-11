Poluição em Nova Deli leva autoridades a condicionar circulação rodoviária

O governador de Nova Deli, Arvind Kejriwal, afirmou que o condicionamento de circulação, conhecido como “plano ímpar”, levará a que milhares de viaturas fiquem fora das estradas da capital indiana.







As matrículas com números ímpares circulam nos dias ímpares e as matrículas com números pares são permitidas em datas com números pares.



Os que ignorarem o decreto serão multados em quatro mil rupias (cerca de 50 euros). Uma multa que dobrou em relação aos anos anteriores.Segundo as autoridades, com esta medida quase 1,2 milhões de carros registados em Nova Deli estarão sem circular durante a restrição de duas semanas.Não é a primeira vez que as autoridades indianas utilizam este processo para tentar travar a poluição. Medidas semelhantes, no passado, reduziram drasticamente o congestionamento do tráfego na capital indiana. No entanto, não tiveram um impacto significativo nos níveis de poluição. Em 2016, o sistema foi implementado duas vezes.

Os níveis de partículas perigosas no ar - conhecidas como PM2.5 – estão dez vezes acima dos limites de segurança. E chegaram a um ponto sete vezes maior que em Pequim, capital da China, que enfrentou problemas semelhantes de poluição nos últimos anos.

O índice de qualidade do ar do Conselho Central de Controlo do Ar em Nova Deli era “severo” em 436, cerca de nove vezes mais que o máximo recomendado.“A tempestade perfeita de condições durante o mês de novembro criou concentrações atmosféricas de partículas finas quase 30 por cento mais altas” revelou um estudo da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, publicado em julho.

Queima de restolho aumenta poluição

Especialistas dizem que as emissões poluentes dos veículos são apenas um dos vários fatores que transformam a cidade “numa câmara de gás”. Uma das principais causas, para os altos níveis de poluição, nesta época do ano são os agricultores dos estados vizinhos que estão a queimar o restolho para limpar os campos.

Nos Estados agrícolas de Punjab e Haryana, foram aprovadas há cerca de dez anos, uma lei destinada a preservar a água subterrânea que obrigou os agricultores a plantar as suas colheitas de arroz em meados de junho, e não no final de abril como era tradição, para permitir que usassem as chuvas das monções para cultivar a colheita, fortemente dependente de água.O atraso no ciclo de plantação significou que o de colheita também fosse atrasado. Assim, os agricultores têm menos tempo para preparar os campos para o próximo ciclo de colheita e a queima do restolho é uma maneira barata e eficaz de limpar a terra.As autoridades indianas enviaram para Nova Deli e arredores cerca de 300 equipas para reforçar as restrições e perseguir os agricultores que realizam queimadas ilegais.Dados da Greenpeace, afirmam que 22 das 30 cidades mais poluídas do mundo estão na Índia. E os dados da Organização Mundial de Saúde colocam o país como tendo as 10 cidades mais poluídas do mundo.