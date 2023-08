No primeiro estudo que procurou esta ligação direta, agora publicado na revista científica Lancet, os investigadores indicam que um aumento de dez por cento nas partículas poluentes do ar pode levar a um aumento de 1,1 por cento da resistência bacteriana, o que se traduz em mais 43 mil mortes prematuras.



O Norte de África e o oeste da Ásia são as áreas de maior concentração deste material poluente.



Já em 2019, um estudo publicado na mesma revista, alertava para uma em cada seis mortes no mundo se dever à poluição atmosférica.