Pompeo deixa Bahrein após ter falado sobre Irão e Palestina com rei Al-Khalifa

"O secretário de Estado agradeceu ao rei [Hamad Bin Isa Al-Khalifa] pela contínua amizade e pela parceria estratégica do Bahrein com os Estados Unidos", indicou uma breve nota divulgada pelo Departamento de Estado norte-americano atribuída ao porta-voz Morgan Ortagus.

Os dois representantes "abordaram a necessidade de promover a paz e a prosperidade regionais, de enfrentar a ameaça do Irão, e de construir uma maior unidade entre os países do Golfo", acrescentou a nota informativa.

Já numa mensagem publicada na rede social Twitter, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, reforçou que Washington mantém "o compromisso de construir a paz e a segurança para alcançar uma maior unidade entre os países do Golfo e para conter a ameaça do Irão".

Por sua vez, o rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa agradeceu a Pompeo os "esforços permanentes" da administração norte-americana "para promover o processo de paz" entre israelitas e palestinianos e "para enfrentar as ingerências iranianas e os assuntos regionais", de acordo com um comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial do Bahrein.

O monarca fez questão, no entanto, de enfatizar a "importância de intensificar os esforços para encerrar o conflito israelo-palestiniano de acordo com a solução de dois Estados que alcance uma paz justa e abrangente".

Esta é uma reivindicação coletiva da maioria dos países árabes em defesa da causa palestiniana.

Tal paz deve incluir "o estabelecimento de um Estado palestiniano independente, com a sua soberania, cuja capital é Jerusalém Oriental, em conformidade com as resoluções internacionais legítimas e a Iniciativa de Paz Árabe [proposta pela Arábia Saudita em 2002]", assinalou ainda o rei Al-Khalifa.

Após a passagem pelo Bahrein, Mike Pompeo segue viagem para os Emirados Árabes Unidos, uma das principais paragens deste périplo que começou em Israel.

Esta ronda de Pompeo pela região do Médio Oriente acontece depois de os Emirados Árabes Unidos e Israel terem firmado um acordo de normalização de relações, classificado como histórico, que foi anunciado em 13 de agosto pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Pompeo iniciou este périplo, que também já passou pelo Sudão, com o intuito de convencer outros países árabes a seguirem o exemplo de Abu Dhabi.

O pacto representa uma vitória em termos de política externa para Trump a poucos meses de tentar a reeleição, refletindo uma mudança no Médio Oriente na qual as preocupações comuns em relação ao Irão superaram em parte o apoio árabe tradicional aos palestinianos, segundo indicou em meados de agosto a agência noticiosa norte-americana Associated Press.

O acordo, que também requer que Israel suspenda os seus planos de anexar partes da Cisjordânia ocupada, foi rejeitado pelos palestinianos.

O passo dado por Abu Dhabi é uma mudança no consenso histórico no seio da Liga Árabe, que rejeita o estabelecimento de relações com Israel até que haja um acordo de paz com os palestinianos.

No Sudão, Pompeo encontrou a recusa do governo de transição no poder naquele país em normalizar as relações com Israel.