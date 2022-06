Pompeo intimado por tribunal espanhol a testemunhar sobre alegado plano de assassinato de Assange

O juiz do Supremo Tribunal Nacional de Espanha, Santiago Pedraz, convocou Pompeo e o ex-diretor do Centro Nacional de Contraespionagem e Segurança dos Estados Unidos, William Evanina, como testemunhas para explicarem o alegado plano de assassinato e a alegada espionagem através da empresa de segurança espanhola.Por sua vez, o advogado de Assange, Aitor Martinez, pediu ao tribunal que notificasse Pompeo e Evanina, alegando em documentos judiciais que o plano de espionagem “teria sido orquestrado pelos Estados Unidos”.O alegado plano de assassinato do fundador da WikiLeaks foi revelado peloem setembro do ano passado.Um antigo responsável da contraespionagem revelou que as discussões ocorreram entre “os mais altos escalões da administração Trump”, que chegaram a pedir “esboços” ou “opções” de como assassinar Assange.

Pompeo, que foi diretor da CIA de 2017 a 2018, e Evanina foram convidados a comparecer em tribunal este mês, podendo testemunhar por videoconferência.

Pompeo ainda não comentou o caso nem confirmou se comparecerá em tribunal., onde o fundador do WikiLeaks poderá ser julgado por espionagem devido à publicação de mais de 700 mil documentos secretos relacionados com as guerras do Iraque e do Afeganistão.O jornalista e ativista australiano, de 50 anos, é acusado pela justiça dos EUA de 18 crimes, incluindo espionagem, arriscando até 175 anos de prisão caso seja considerado culpado.Desde 2019, Assange está detido na prisão de alta segurança londrina de Belmarsh, no sudeste da capital britânica.