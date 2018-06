Pompeo sai em defesa de Trump e agita "esperança"

RTP26 Jun, 2018, 12:12 / atualizado em 26 Jun, 2018, 12:32 | Mundo

“Acredito que qualquer pessoa no mundo que olhe para os Estados Unidos perceba que são um farol de esperança, democracia e liberdade”, declarou o secretário de Estado. “Temos uma longa história desses ideais que tem continuado com a Administração Trump”.



Quanto à política de “tolerância zero” trazida por Donald Trump e que levou à separação de crianças dos pais na fronteira com o México e após o Presidente norte-americano ter acusado os migrantes de “invadir” o país, Pompeo declarou que o Departamento de Estado e outras entidades estão a esforçar-se por resolver as questões que levam à migração.



“Estamos a criar condições no terreno para que os migrantes não tenham de fazer esse caminho longo, árduo e por vezes perigoso até ao México para tentarem entrar nos Estados Unidos”, afirmou.



Durante a entrevista, Pompeo caracterizou os Estados Unidos como “a nação mais generosa da história da civilização”.



O secretário de Estado tem trabalhado para que o departamento que lidera desde maio esteja mais próximo da Casa Branca e mais presente na tomada de decisões e disse planear a contratação de mais funcionários ainda este verão.

“O único a tomar decisões”

Em relação à cimeira histórica entre Donald Trump e Kim Jong-un em Singapura, Mike Pompeo defende que a equipa de Trump “fez um excelente trabalho” e que “ajudou muito o Presidente a cumprir essa missão”.



O secretário de Estado disse acreditar de forma “inequívoca” que o Presidente da Coreia do Norte pretende realmente abandonar as ambições nucleares. Apesar de afirmar que Kim irá dar prioridade à estabilidade económica e política, Pompeo recusou-se a estabelecer um prazo para o desmantelamento nuclear.



Argumentou que, tal como Trump, Kim é o “único que toma decisões” no país e que, por essa razão, os dois líderes vão conseguir construir o caminho para o sucesso.

“Forte aliança entre EUA e Europa”

Ansioso pela presença de Donald Trump na reunião com a NATO que vai decorrer em julho, Pompeo acredita que esta será um sucesso devido à presença da equipa do Departamento de Estado, que acompanhará o Presidente com o objetivo de o ajudar a preparar-se para a cimeira.



A NATO, porém, teme que este encontro seja um eco do que teve lugar no ano passado, em que Trump repreendeu os restantes líderes e subestimou a importância da aliança transatlântica.



Mike Pompeo negou a gravidade dos conflitos entre os Estados Unidos e a Europa, afirmando que este assunto tem sido discutido de forma “exagerada”. “Tenho falado com bastante frequência” com os aliados europeus, declarou o secretário de Estado, acrescentando que essas conversas “pretendem atingir um leque de objetivos comuns”.



“A aliança entre os Estados Unidos e a Europa, essa aliança transatlântica, vai manter-se tão forte como tem sido nos últimos 70 anos”, garantiu. “Temos muitos valores e preocupações em comum”.

“Russos têm valores diferentes”

Quando confrontado com a alegada interferência russa nas últimas eleições presidenciais norte-americanas, Mike Pompeo rejeitou a ideia e afirmou que qualquer tensão existente entre os dois países nada tem a ver com esse assunto.



Segundo Pompeo, existem vários assuntos “que levam a uma relação fria entre os EUA e a Rússia” tais como “a guerra na Síria, a situação na Ucrânia ou as medidas agressivas russas”. Todos estes temas serão debatidos no encontro entre Trump e Putin, que deverá acontecer em julho, após a cimeira da NATO.



“A discussão de cada um destes tópicos é importante para tentar alcançar acordos e para colocar a relação entre ambos os países de volta no seu lugar”, acrescentou. “Os russos, ao contrário dos europeus, não partilham do nosso conjunto de valores. É uma conversa diferente, mas é uma conversa que vale a pena ter”.



Dan Coats, diretor dos serviços de Informação norte-americanos, acusou recentemente Moscovo de “tentar influenciar as eleições intercalares que vão acontecer em novembro”. Defendendo o Presidente dos Estados Unidos, Pompeo afirmou que “Trump concorda que a interferência da Rússia nas nossas eleições é algo que simplesmente não pode acontecer”.