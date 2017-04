"Ponham-se no vosso lugar", atira Erdogan a observadores internacionais

Carlos Santos Neves - RTP 17 Abr, 2017, 22:00 / atualizado em 17 Abr, 2017, 22:29 | Mundo

Erdogan lançou-se diretamente contra os observadores da OSCE e do Conselho da Europa.

Os dois principais partidos da oposição turca, o social-democrata CHP e o pró-curdo HDP, denunciaram “manipulações” no referendo que reforçou os poderes presidenciais, defendendo uma recontagem.



Num discurso a partir do Palácio Presidencial em Ancara, perante milhares de apoiantes, o Presidente turco começou por acusar os observadores internacionais da preparação de “um relatório” à própria medida. Para depois clamar: “Ponham-se nos vossos lugares”.



“Não veremos e não teremos em conta qualquer relatório que possam preparar”, continuou Recep Tayyip Erdogan.



Na mesma linha, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia classificou como “inaceitáveis” as conclusões da missão partilhada entre o Conselho da Europa e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.



“A comissão ignorou o facto de os representantes de todos os partidos presentes no Parlamento fazerem atualmente parte do Alto Conselho Eleitoral”, insistiu o Ministério, para acusar os observadores de difundirem “informações incompletas” e “enganadoras”.

“54 anos à porta”



O Presidente turco dirigiu-se também à União Europeia. Acenou com a possibilidade de convocar novo referendo, desta feita sobre as negociações de adesão do país ao bloco comunitário.Com a vitória no referendo de domingo, Erdogan, político de matriz islamista, pode em teoria manter-se na Presidência da Turquia até 2029.





“Eles fazem-nos esperar à porta da União Europeia há 54 anos, não é?”, atalhou Erdogan, antes de se declarar pronto a “ir perante o povo” e a “obedecer à sua decisão”. Sem no entanto avançar com qualquer calendário para um tal processo.



“A União Europeia ameaça congelar as negociações. Na verdade, isso não é muito importante para nós. Que nos comuniquem a sua decisão”, desafiou o Chefe de Estado, que durante a campanha chegou a acusar os líderes políticos da Alemanha e da Holanda de “práticas nazis”, após a anulação de comícios naqueles países com a presença de governantes turcos.



Outro dos compromissos reassumidos por Erdogan – de potencial rutura com a União – foi o restabelecimento da pena de morte, na sequência de aprovação parlamentar e de novo referendo. Algo que Paris já veio considerar uma linha vermelha.

“Um terreno desigual”



Numa posição conjunta sobre a missão na Turquia, os observadores internacionais apontaram condições desiguais para os campos em confronto na consulta popular.



“O referendo desenrolou-se num terreno desigual”, estimou Cezar Florin Preda, chefe da delegação da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa que acompanhou a votação. “Os dois campos em campanha”, reforçou o responsável, “não beneficiaram das mesmas oportunidades”.“Globalmente, o referendo não esteve à altura do Conselho da Europa”, avaliou Cezar Florin Preda.



Ainda segundo Florin Preda, a campanha decorreu eivada pela hegemonia do campo do sim, quer nos espaços públicos, quer na comunicação social.



Os observadores alertam para “modificações tardias no escrutínio” que acabaram por “suprimir” a proteção contra fraudes. Em causa está a decisão, por parte das autoridades eleitorais, de aceitar boletins de voto sem selos oficiais.



Em declarações à France Presse, Tana De Zulueta, da delegação da OSCE, explicou que os observadores não obtiveram uma avaliação rigorosa do número de boletins abrangidos pela decisão das autoridades eleitorais.



Outra das constatações dos observadores foi a impossibilidade de grupos específicos de eleitores se deslocarem às urnas no sudeste do país, região de maioria curda.



Ao início da noite, a televisão turca avançava com a notícia do prolongamento do estado de emergência no país por três meses - a terceira extensão desde o final de julho do ano passado, quando teve lugar o golpe de Estado falhado no país.