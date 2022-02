Ponte Ambassador. EUA exortam Canadá a acabar com bloqueio de camionistas

A demonstração de camiões do autoproclamado(comboio da liberdade) começou no final de janeiro e na segunda-feira os camionistas bloquearam a ponte Ambassador, que liga Windsor (província canadiana de Ontário) a Detroit (Estado norte-americano do Michigan), interrompendo o fluxo de peças de automóvel e outros produtos entre os Estados Unidos o Canadá.

A ponte Ambassador é a fronteira terrestre internacional mais movimentada da América do Norte.

Os secretários de Segurança Interna e dos Transportes dos EUA apelaram aos congéneres canadianos para que empreguem “poderes federais” com vista a “resolver a situação na fronteira conjunta”.aproveitando rotas terrestres alternativas, bem como opções aéreas e marítimas”, avança o jornal britânicoque cita um funcionário da Casa Branca.

Para o Governo do Canadá o bloqueio é ilegal e já apelou aos camionistas para regressarem a casa.

Drew Dilkens, presidente da Câmara de Windsor, na província canadiana de Ontário, não descarta a possibilidades dos manifestantes serem retirados à força da ponte Ambassador. A polícia local já começou a ser reforçada.Drew Dilkens afirmou à CNN que, “[se] os manifestantes não saírem, terá de ser encontrado um caminho. Se isso significar retirá-los fisicamente, vamos retirá-los fisicamente, e estamos preparados para o fazer”.No entanto Drew Dilkens acrescentou que estavam a tentar retirar os camionistas de forma pacífica para “não arriscar mais conflitos”.”, frisou.O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que os protestos dos camionistas já prejudicou os canadianos “com os preços dos bens essenciais a aumentar e com os empregos que se perderam ou foram suprimidos”.Os camionistas começaram a juntar mais de 400 camiões em Otava há quase duas semanas e ocuparam a principal rua da capital canadiana que passa pelo Parlamento, Banco do Canadá e gabinete do primeiro-ministro.

Efeitos na economia

Com o tráfego muitas vezes bloqueado entre os Estados Unidos e o Canadá, as empresas estão a ser obrigadas a encerrar fábricas ou a reduzir a sua produção.A General Motors e a proprietária da Chrysler, Stellantis, revelaram na quinta-feira que tiveram de reduzir ou cancelar os turnos devido à falta de peças.A General Motors cancelou o segundo turno na fábrica de carrinhas desportivas SUV nos arredores Lansing, no Michigan.Já os trabalhadores do turno da manhã numa fábrica de monovolumes em Windsor operada pela Stallantis, antiga Fiat Chrysler, foram mandados para casa mais cedo.A Toyota está a ponderar suspender, até sábado, a produção nas fábricas de Ontário e Kentucky, o que vai afetar a produção dos modelos Camry e RAV4 e outros mais populares.A Ford revelou que a sua fábrica de motores em Windsor reabriu quinta-feira depois de ter sido encerrada na quarta-feira por falta de peças. Já a fábrica e a montadora da empresa em Oakville (Ontário), perto de Toronto, estavam a operar com capacidade reduzida, revelou a multinacional.

A importância da ponte Ambassador

Por esta ligação circulam diariamente cerca de 400 milhões de dólares (351 milhões de euros) em mercadorias, um terço do comércio entre os dois países.A Detroit International Bridge Company, proprietária da ponte Ambassador, apelou ao Governo de Otava para terminar os protestos revogando a vacinação obrigatória ou retirando os camiões.“A terceira opção é não fazer nada e esperar que os protestos terminem – uma opção que provavelmente vai prolongar ainda mais o bloqueio, paralisando ainda mais a economia e colocando mais empregos em risco”, afirmou Matt Moroun, presidente da Detroit International Bridge Company.Do lado do Canadá, grupos de camionistas estão a bloquear o acesso à ponte há quatro dias, causando sérios problemas de abastecimento a vários setores.

Outros bloqueios fronteiriços

Dois outros postos fronteiriços estão a ser bloqueados por grupos de camionistas e agricultores.Na província de Alberta, no oeste do Canadá, há quase duas semanas que camionistas bloqueiam intermitentemente a passagem de fronteira de Coutts, vital para o transporte de gado e produtos de pecuária.Na quinta-feira, camionistas e agricultores em Manitoba, no centro do Canadá, iniciaram ações semelhantes na passagem de fronteira de Emerson.

Em apoio aos manifestantes canadianos, alguns camionistas dos EUA enviaram dois comboios de camiões no fim de semana para uma quarta fronteira entre os dois países, que liga Bufallo, no Estado norte-americano de Nova Iorque, a Fort Erie, na província canadiana de Ontário.





c/ agências