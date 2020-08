População da região russa de Khabarovsk saiu à rua em protestos

As manifestações anti-Governo acontecem depois do governador da região ter sido detido, acusado de envolvimento no homicídio de vários empresários há 15 anos.



A população acredita que a detenção de Sergei Furgal tem motivações exclusivamente políticas.



Mais de 10 mil pessoas exigiram a libertação do governante e um julgamento sério e independente.



Nos protestos pediu-se também a demissão de Vladimir Putin.



Em 2018, o governador agora detido derrotou o candidato de Putin para governar a região com 70% dos votos.