População de Aguililla destrói heliporto militar

O incidente aumentou as tensões em Aguililla, um município da região de Tierra Caliente de Michoacán, que permanece cercada por membros do Cartel Jalisco - Nova Geração (CJNG) e La Nueva Familia Michoacana, que lutam pelo controlo da área.



Os residentes de Aguililla que pediram anonimato, disseram à agência espanhola Efe que o heliporto estava no topo de uma montanha, adjacente ao quartel do 51.º Batalhão de Infantaria, onde os soldados recebiam mantimentos, armas e munições da 43.ª Zona Militar a que pertencem, localizada a 90 quilómetros de lá, no município de Apatzingan.



Os manifestantes utilizaram duas retroescavadoras para cavar trincheiras na montanha, sob o olhar estupefacto dos soldados que guardavam o quartel.



Apenas na quarta-feira à noite, os residentes atacaram o quartel militar atirando pedras, paus e explosivos caseiros, pelo que o exército repeliu a agressão com gás lacrimogéneo, bombas de fumo e espingardas de artilharia.



Desde dezembro de 2020, Aguililla vive uma crise humanitária resultante de uma luta sangrenta entre o Cartel Jalisco - Nova Geração (CJNG) e a Nova Família Michoacan (LNFM), que lutam pelo controlo da produção e tráfico de droga, bem como outras atividades ilícitas, tais como rapto e extorsão.



A grave onda de violência em Aguililla motivou mesmo, a 23 de abril, a visita de Franco Coppola, núncio apostólico ao México e representante do Papa Francisco, que se encontrou com milhares de residentes a quem trouxe uma mensagem de paz e perante os quais lamentou a falta de atenção dos governos federal e estadual.