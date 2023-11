População denuncia terroristas em Macomia com apoio local

"Os terroristas continuam aqui entre nós, todas as semanas pelo menos uma vez escalam uma das comunidades", disse à Lusa uma fonte da população, a partir de Mucojo.

Segundo a fonte, a escalada dos terroristas nas comunidades tem em vista a compra de produtos da primeira necessidade e usam os barcos dos pescadores locais, como meio de transporte.

"Quando chegam nas nossas comunidades eles compram tudo e usam os nossos barcos para transportar os produtos deles", acrescentou.

Outra fonte local disse à Lusa que, quando chegam à comunidade, os terroristas têm apelado às populações para não abandonarem as suas casas, garantindo que não pretendem fazer mal: "Sempre dizem que não vão nos fazer mal, mas temos medo porque alguém que te matou e tirou-te tudo, não dá para confiar".

Apesar do aparente ambiente de segurança, a população da vila sede distrital de Macomia, a 40 quilómetros, de Mucojo, afirma-se insegura e alguns comerciantes preferiram mudar os seus negócios para Pemba, com receios da evolução da situação.

"Eu sou comerciante há mais de dez anos, mas não invisto muito em Macomia, agora tenho outros projetos em Pemba, não estou seguro ainda", explicou um comerciante, a partir de Macomia.

O distrito de Macomia, centro de Cabo Delgado, faz fronteira com o distrito de Muidumbe, através do rio Messalo, ao longo da Estrada Nacional 380, uma das poucas asfaltadas da região, que garante a ligação aos distritos mais ao norte. No rio Messalo duas travessias continuam interrompidos, desde 2021, devido às ações dos terroristas.

A província de Cabo Delgado enfrenta há seis anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul de região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.