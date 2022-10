População e empresas britânicas mais contidas com a escalada dos preços

É neste clima de instabilidade, dentro e fora do Governo, que a ida de Liz Truss ao Parlamento, esta quinta-feira, é vista com muita expectativa, como relata a correspondente da Antena 1 em Londres, Rosário Salgueiro.O ministro britânico das Finanças promete dar prioridade à ajuda aos mais vulneráveis perante a escalada generalizada dos preços no país.Em setembro, a taxa de inflação no Reino Unido chegou a 10,1 por cento. Um dos problemas que está a pressionar o Executivo de Liz Truss.Em defesa da primeira-ministra, o responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, disse já esta quarta-feira à Sky News que uma nova corrida à liderança do Partido Conservador seria um péssimo sinal para o povo britânico e não ajudaria a sossegar os mercados financeiros.