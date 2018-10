População encontra corpos de sete pessoas abandonados numa mata de Moçambique

Lusa23 Out, 2018, 10:31 | Mundo

Os residentes de um povoado da zona de Chinga, distrito de Murrupula, relatam ter ouvido uma viatura circular durante a noite de quinta-feira até junto ao local onde viria a ser feita a descoberta.

Segundo a população, os corpos estavam abandonados no terreno, sem sinais de violência, e, apesar de tentarem perceber quem eram, nenhum dos residentes os reconheceu, presumindo-se que eram pessoas residentes noutros locais.

O local onde foram encontrados fica numa zona pouco povoada, no meio do mato, a cerca de 70 quilómetros da sede de distrito e só acessível por trilhos em terra batida.

Ainda de acordo com o relato registado no povoado pelo jornal O País, as autoridades foram chamadas ao local e os corpos foram enterrados numa vala comum, no sábado.

A Lusa tentou obter esclarecimentos junto da Polícia da República de Moçambique (PRM) de Nampula, que referiu estar ainda a averiguar o assunto.