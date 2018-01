Partilhar o artigo População mata dois alegados criminosos durante tumultos no sul de Moçambique Imprimir o artigo População mata dois alegados criminosos durante tumultos no sul de Moçambique Enviar por email o artigo População mata dois alegados criminosos durante tumultos no sul de Moçambique Aumentar a fonte do artigo População mata dois alegados criminosos durante tumultos no sul de Moçambique Diminuir a fonte do artigo População mata dois alegados criminosos durante tumultos no sul de Moçambique Ouvir o artigo População mata dois alegados criminosos durante tumultos no sul de Moçambique