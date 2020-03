População moçambicana deve chegar este ano aos 30 milhões

De acordo com as mesmas projeções, que vão até 2050, a população deverá ficar perto de 60 milhões dentro de 30 anos, prevalecendo o atual perfil jovem, com quase metade abaixo dos 19 anos.

A esperança de vida ao nascer é ajustada este ano para 54,9 anos, chegando a 66,32 em 2050.

De acordo com o censo de 2017, Moçambique tinha então 27,9 milhões de habitantes.

Os cálculos do INE baseiam-se num crescimento populacional exponencial de 2,6 e que abrandará gradualmente até se situar em 1,75 daqui a 30 anos.

As últimas projeções demográficas feitas em Moçambique tinham sido produzidas com base nos resultados do III Recenseamento Geral de População e Habitação de 2007 e cobriam o período de 2007 a 2040.