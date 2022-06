Popularidade de ex-PM Édouard Philippe ajuda campanha de Macron

"Eu não faço diferença entre os candidatos do meu partido e dos outros, eu faço campanha pela maioria do Presidente, que é estável e sólida, porque senão o país será ingovernável", disse Philippe em declarações à Agência Lusa durante uma ação de campanha.

"Vivemos um momento crítico, com muitos perigos no Mundo, quero que o nosso país seja estável, porque senão teremos muitas dificuldades em sair desta situação", adiantou.

No Governo entre 2017 e 2020, Édouard Philippe, outrora uma das grandes esperanças da direita francesa até se ter juntado a Emmanuel Macron, tem estado fora das lides nacionais, `refugiando-se` na cidade de Havre, onde é autarca.

Mas, mesmo fora dos grandes palcos políticos, Philippe é hoje o político mais popular em França e, em outubro de 2021, anunciou a criação de um partido de centro-direita (Horizontes), e uniu-se a Macron numa coligação pré-eleitoral nas eleições legislativas, contra a esquerda.

Na coligação eleitoral Ensemble! (Juntos!, em francês), o partido Horizontes conseguiu ter candidatos em 58 círculos eleitorais, permitindo-lhe ter acesso a fundos públicos substanciais. Dos 58, restam agora 42 para a segunda volta e, destes, pelo menos 24 estão em posição de ganhar no dia 19 de junho.

Este número permitiria criar um grupo autónomo na Assembleia Nacional, mas também ter uma palavra a dizer nos próximos cinco anos de governação de Emmanuel Macron, já que estes deputados do Horizontes podem viabilizar reformas difíceis como a das pensões e o aumento da idade da reforma para 65 anos.

Questionado pela Agência Lusa sobre o que é que pretende fazer com a sua popularidade junto do eleitorado, o ex-primeiro-ministro declarou estar focado "em pôr em prática as ideias".

"Eu não quero saber da popularidade. A popularidade é a pior bússola da política. Não importa ser popular, o que importa é ser claro e ter noção daquilo que queremos fazer. Convencer os nossos eleitores e pôr em prática as nossas ideias, é isso", explicou.

Em eleições e campanhas, afirma ser "pouco crente e muito praticante", estando empenhado em que "a maioria seja o mais sólida possível".

"Acredito na renovação dos deputados, no bom senso, nos espíritos livres", disse Édouard Philippe. Sobre os próximos cinco anos, o antigo primeiro-ministro diz que não mudará: "eu serei sempre leal e livre".

Henri, reformado, num mercado em Courbevoie, onde Édouard Philippe acompanhou esta semana uma ação de campanha da candidata local do República em Marcha, vê o ex-chefe de Governo a ascender a outros voos.

"Gosto muito dele e reconhecia-o onde quer que fosse, mas [Philippe] tem de sair mais à rua e mostrar-se mais nos próximos anos, se quiser ser Presidente daqui a cinco anos", disse.

Aurélie Taquillain, candidata da coligação Juntos! em Courbevoie, enfrenta um dos oito embates triangulares em França contra a direita e contra a esquerda, embora tenha sido a favorita na primeira volta.

Nestas circunstâncias, reconhece, o antigo primeiro-ministro é um apoio de peso, "uma voz singular e uma das pessoas preferidas dos franceses".

"Ele está aqui porque temos a dinâmica do nosso lado. Temos a ameaça da coligação de esquerda no nosso país e o risco de o nosso país ficar bloqueado", concluiu.