Porta-voz corrige Zelensky. Presidente ucraniano sugeriu ataque nuclear da NATO contra a Rússia

O apelo não é claro e gerou perplexidade, com o episódio a desenvolver-se à volta do que disse Zelensky e do que afinal queria dizer, uma declaração corrigida pelo seu chefe de gabinete, que refaz a leitura de “ataque nuclear” para “mais sanções”.



Serhii Nykyforov, porta-voz do presidente ucraniano, veio dizer esta manhã que Zelensky, ao usar a expressão ataque preventivo quando falava da utilização de armamento nuclear, estava afinal a referir-se a “sanções preventivas”.



“Colegas, foram longe demais com a vossa histeria nuclear e agora ouve-se ataques nucleares mesmo onde não há nenhum”, escreveu Serhii Nykyforov no Facebook.





“O presidente falou sobre o período anterior (à invasão russa da Ucrânia) a 24 de fevereiro. Foi necessário aplicar medidas preventivas para impedir que a Rússia iniciasse a guerra. Deixem-me lembrar que as únicas medidas foram então sobre as sanções preventivas”.





O deslize de Zelensky foi entretanto aproveitado por Moscovo, que prontamente criticou as declarações do presidente ucraniano quando apelou à NATO para o lançamento de “ataques preventivos” contra a Rússia.





O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, apontou as declarações do presidente Zelensky como a “confirmação da necessidade” daquilo a que a Rússia chama de “operação especial” na Ucrânia.