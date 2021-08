Porta-voz de PR sul-africano afastada após suspeitas em adjudicações

Khusela Diko estava a ser investigada, após a comunicação social local ter indicado que uma empresa do seu falecido marido tinha obtido de forma indevida um contrato para o fornecimento de equipamentos de proteção a hospitais no auge da pandemia de covid-19.

Agora, a Presidência sul-africana disse ter concluído um processo disciplinar contra Diko "por não ter divulgado os seus interesses em certas empresas, tal como exigido pelos regulamentos de serviço público sobre a divulgação de interesses financeiros".

"Na sequência do processo disciplinar, a senhora Diko foi notificada com uma advertência escrita por causa desta infração", escreveu a Presidência na plataforma social Twitter.

De acordo com a declaração, assinada pelo ministro da Presidência, Mondli Gungubele, Diko está atualmente em licença de maternidade e "não voltará ao cargo de porta-voz do Presidente, mas sim a um cargo diferente no serviço público".

"A ação tomada pela direção da Presidência esteve em conformidade com uma recomendação da Unidade Especial de Investigação de que Diko fosse disciplinada pelo facto de não ter revelado determinados interesses", referiu a Presidência no Twitter.

A declaração acrescenta que Tyrone Seale continuará como porta-voz interino do chefe de Estado sul-africano.

A África do Sul tem sido abalada por alegações de corrupção relacionada com a aquisição de equipamento de proteção pessoal contra a covid-19, o que levou a protestos por parte de profissionais de saúde.

A empresa do marido de Khusela Diko terá, alegadamente, cobrado mais de cinco vezes o montante do valor regulamentado para máscaras cirúrgicas e higienizadores.

Em setembro do ano passado, a Unidade Especial de Investigação do país anunciou que estava a investigar mais de 20 casos de corrupção relacionados com os contratos de fornecimento de material de saúde ao Governo.

A situação levou o antigo Presidente sul-africano Jacob Zuma a criticar o sucessor, Ramaphosa, por ter colocado o partido, o Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), como o centro da corrupção na economia mais industrializada na África subsaariana.

As declarações surgiram depois de o atual Presidente ter sido questionado pelos deputados sobre o alegado desvio de dinheiro do fundo de assistência social, no valor de 26 mil milhões de dólares (22 mil milhões de euros à data) destinados ao combate à pandemia, incluindo para a compra de equipamento de proteção, que já matou mais de 81.800 pessoas e infetou 2,77 milhões de sul-africanos.

Além de Khusela Diko, também o ministro da Saúde da província de Guateng, Bandole Masuku, foi alvo das alegações, tendo os mandatos de ambos sido suspensos.

Ramaphosa, Presidente do país desde 2018, é acusado de ser brando no combate à corrupção.

O atual chefe de Estado sucedeu a Jacob Zuma, que em 2018 foi pressionado a afastar-se depois de múltiplos escândalos relacionados com corrupção.

A covid-19 provocou pelo menos 4.507.823 mortes em todo o mundo, entre mais de 216,98 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.