Portas considera "um bocadinho aterrador" Brexit sem rede

Foto: Carlos Barroso - Lusa

A cinco dias de se saber se há acordo ou não, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros recordou, na escola de quadros da Juventude Popular (JP), em Peniche, Leiria, que "não há memória de uma separação na União Europeia"



"Nada garante que uma vez acontecida a primeira (saída) seja a última", afirmou Portas numa conferência, em tom de aula, com recurso a imagens de 'powerpoint', sobre a Europa e o Mundo e em que nunca abordou a situação política portuguesa.



Portas afirmou que, "ao contrário do que pensam fundamentalistas de um lado e do outro", "o continente precisa do Reino Unido e o Reino Unido precisa do continente".