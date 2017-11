Porto afastado da corrida a nova sede da Agência Europeia do Medicamento

RTP20 Nov, 2017, 15:54 / atualizado em 20 Nov, 2017, 16:19 | Mundo

De acordo com as mesmas fontes, passaram à próxima volta da eleição que decorre no Conselho de Assuntos Gerais, em Bruxelas, as cidades de Amesterdão (Holanda), Copenhaga (Dinamarca) e Milão (Itália).



Milão foi a cidade que obteve maior pontuação nesta primeira ronda.



Ao todo participaram na corrida a nova sede 19 cidades, incluindo o Porto. Na primeira volta, cada Estado-membro vota em três candidaturas por ordem de preferência, atribuindo três, dois e um ponto entre as candidaturas.



Na primeira volta da votação para a sede da EMA, o Porto recolheu 10 votos, tendo sido a sétima cidade mais votada, a par de Atenas.



Resultados da primeira votação



Milão – 25 pontos

Amesterdão – 20 pontos

Copenhaga – 20 pontos

Bratislava - 15 pontos

Barcelona – 13 pontos

Estocolmo – 12 pontos

Porto – 10 pontos

Atenas – 10 pontos

Bucareste – 7 pontos

Varsóvia – 7 pontos

Bruxelas – 5 pontos

Helsínquia – 5 pontos

Viena – 4 pontos

Bona – 3 pontos



Como nenhuma das candidaturas obteve o apoio máximo de pelo menos 14 votantes, realiza-se uma nova votação em que participam apenas as três cidades mais votadas. O resultado da primeira votação ditou a passagem à segunda fase de Copenhaga, Milão e Amesterdão.



Além do Porto, ficaram pelo caminho as cidades de Atenas (Grécia), Barcelona (Espanha), Bona (Alemanha) Bratislava (Eslováquia), Bruxelas (Bélgica), Bucareste (Roménia), Dublin (Irlanda), Helsínquia (Finlândia), Lille (França), Sófia (Bulgária), Estocolmo (Suécia), Varsóvia (Polónia), Viena (Áustria), Zagreb (Croácia) e ainda Malta, que não especificou a cidade.

O que faz a EMA?

A EMA está atualmente localizada em Londres. A escolha de uma nova sede decorre depois de o Reino Unido ter anunciado a saída da União Europeia, que deverá ser efetiva até março de 2019.



A Agência Europeia do Medicamento tem como principais responsabilidades autorizar e controlar medicamentos na União Europeia. As empresas solicitam uma autorização única de introdução no mercado, que é emitida pela Comissão Europeia. Se obtiverem essa autorização, as empresas podem comercializar o medicamento em questão em todos os países da UE e do EEE.



Dado o âmbito alargado do procedimento centralizado, a maioria dos medicamentos verdadeiramente inovadores comercializados na Europa são autorizados pela EMA.



No âmbito das suas responsabilidades, a agência facilita o desenvolvimento de medicamentos e o acesso aos mesmos avalia os pedidos de autorização de introdução no mercado controla a segurança dos medicamentos ao longo de todo o seu ciclo de vida disponibiliza informações aos profissionais de saúde e aos doentes.