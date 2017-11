Porto e aeroporto de Sanaa reabrem no Iémen para ajuda humanitária

22 Nov, 2017, 16:42 | Mundo

"O porto de Hodeida vai ser reaberto para receber alimentos e auxílio humanitário e o aeroporto de Sanaa vai ser aberto aos voos das Nações Unidas com auxílio humanitário", revelou agora um comunicado da coligação militar publicado na agência oficial de notícias saudita, SPA.



A decisão tem efeitos a partir de dia 23 de novembro.



Depois de um primeiro alerta, na semana passada três agências da ONU - a Organização Mundial de Saúde, OMS, a Unicef e o Programa Alimentar Mundial, PAM - alertaram para a possibilidade de milhares de pessoas perecerem no Iémen, devido à falta de auxílio alimentar e de medicamentos.



"Mais de 20 milhões de pessoas, entre as quais mais de 11 milhões de crianças, necessitam urgentemente de assistência humanitária", referiram no comunicado.



Estariam em risco especial 400 mil crianças.



Tanto o aeroporto como o porto de Hodeida são controlados pelas milícias xiitas Houthi, alegadamente apoiadas pelo Irão, que combatem o Governo local sunita aliado da Arábia Saudita.



A coligação liderada por Riade foi formada para auxiliar as tropas Governamentais iemenitas e impedir que as milícias xiitas Houthi assumissem o controlo total do país. A guerra civil dura desde março de 2015, já fez milhares de mortos e provocou doenças e fome generalizadas.



A coligação árabe impôs um bloqueio total aéreo e marítimo ao Iémen depois do lançamento sobre Riade, dia 4 de novembro, de um míssil. Riade acusa as milícias imenitas e afirma que o engenho partiu do aeroporto de Sanaa.



A Arábia Saudita exigiu então um controlo mais apertado de tudo o que entra no Iémen, incluindo ajuda humanitária, para impedir o fornecimento de armamento e apoio logístico às milícias xiitas a partir do Irão.



Na semana passada a coligação autorizou os voos internacionais e abriu o porto de Aden, no sul do país e sede atual do Governo sunita do Iémen. Manteve encerrada a estrada que liga Aden a Sanaa, para garantir que os Houthi não receberiam armamento por essa via.