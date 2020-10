Porto enfrenta Olimpiacos com Estádio do Dragão a menos de meio gás

O Futebol Clube do Porto joga amanhã com os gregos do Olimpiacos para a segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. O encontro com os gregos terá 3.750 espectadores nas bancadas, ou seja 7,5% da lotação máxima do estádio do Dragão.