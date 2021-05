Porto recebe Cimeira Social da UE

A Cimeira Social arranca hoje, na cidade do Porto, sendo já considerado o ponto alto da Presidência Portuguesa da União Europeia. Acompanhe aqui o evento, que decorre até sábado, e que conta com a presença de 24 dos 27 chefes de Estado e de Governo da UE, que estarão reunidos para definir a agenda social da Europa para a próxima década.

Mais atualizações





13h46 - Seis mil agentes da PSP no Porto para garantir segurança da Cimeira Europeia



A PSP afirma que durante a manhã não foram registados qualquer incidente. Em Miragaia os proprietários dos estabelecimentos de restauração esperam mais clientes com a realização da Cimeira Europeia.

13h40 - Porto é palco da Cimeira Social Europeia



Há novas latitudes da dinâmica social europeia, num território a braços com uma crise sanitária e económica. Desde a cimeira Ibero-americana, que se realizou em 1998 e do Tratado de Lisboa em 2007, que Portugal não acolhia um encontro de líderes mundiais desta dimensão.

13h34 - Líderes europeus já receberam "Chave da Cidade do Porto"



A chegada dos líderes europeus à Câmara do Porto formalizou o inicio daquele que é para a presidência portuguesa o mais importante evento: a Cimeira Social, na qual se espera marcar a agenda para os próximos 10 anos.

Cimeira Social do Porto - Futuro da União Europeia em discussão





A Cimeira Social do Porto é já considerada o ponto alto da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e contará com dois eventos-chave: uma Conferência de Alto Nível, com participação alargada, e uma Reunião Informal de Líderes, a convite do Presidente do Conselho Europeu.



A decorrer entre esta sexta-feira e sábado (7 e 8 de maio), o evento visa marcar a agenda europeia para a próxima década, dando particular atenção às áreas do Emprego, da Igualdade de Oportunidades, da Inclusão, da Proteção Social e da Saúde e garantindo que são enfrentados os "desafios do presente e do futuro" na Europa.







Na cimeira, estará em discussão o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, apresentado pela Comissão Europeia em março e que visa que a UE atinja uma taxa de emprego (dos 20 aos 64 anos) de 78 por cento até 2030. Bruxelas prevê ainda que, pelo menos, 60 por cento dos trabalhadores adultos na UE recebam formação uma vez por ano, incluindo em competências digitais, e que se consiga tirar da pobreza ou da exclusão social pelo menos 15 milhões de pessoas, cinco milhões das quais crianças.



Futuro da União Europeia discutido na Cimeira Social do Porto https://t.co/GAKPNIHEWi — RTPNotícias (@RTPNoticias) May 7, 2021



Com o objetivo de reforçar o compromisso dos Estados-membros, das instituições europeias, dos parceiros sociais e da sociedade civil, a presidência portuguesa do Conselho da UE espera conseguir a aprovação e a implementação do Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, apresentado pela Comissão Europeia em março.





Para além dos 24 chefes de Estado e de Governo da União Europeia, estão presentes também os presidentes do Parlamento Europeu, David Sassoli, do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assim como os vice-presidentes executivos da Comissão Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, o Alto Representante Josep Borrell e os comissários Elisa Ferreira, Mariya Gabriel e Nicolas Schmit, estarão presentes.