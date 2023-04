Portugal aberto à ideia de negociação proposta pelo Brasil sobre invasão da Ucrânia

"O Governo português, naturalmente, vê sempre com bons olhos que procuremos falar da paz e todas as iniciativas nesse sentido, naturalmente, são importantes", explicou esta quarta-feira Helena Carreiras ao ser questionada sobre a ideia do Brasil de reunir um grupo de países para mediar um acordo de paz na guerra provocada pela invasão russa à Ucrânia.

"Relativamente à Ucrânia o que temos dito, e é público, e é muito claro da nossa parte, é que há uma situação que opõe um invasor e um país que foi invadido e agredido e que, portanto, é fundamental concentrarmos a nossa atenção na criação das condições que, justamente, permitam que se chegue a uma paz justa. Ajudar a Ucrânia a defender-se é parte importante desse processo de abrir caminho para a diplomacia", acrescentou em declarações à Lusa durante uma visita ao Brasil.

Salientando o que Portugal considera ser uma paz justa, Helena Carreiras lembrou que a invasão ao território da Ucrânia foi uma decisão unilateral: "É a Rússia quem tem que tem que parar as hostilidades. Tem que sair da Ucrânia. Não há forma de começar a pensar na paz se o invasor continuar a escalar o conflito. Eu diria que escalar é invadir, é bombardear, é agredir. E, portanto, essa é uma condição fundamental. Não há como pensar de outra maneira".

"Isto é fundamental, a paz tem que ser justa, tem que ser sustentável e, portanto, o reconhecimento de que há, de facto, um agressor e um agredido é parte importante deste processo de construir as condições para pensar em paz", defendeu a ministra da Defesa.

Questionada se a disposição do governo brasileiro de negociar um acordo de paz, levando em conta pontos polémicos como a hipótese de a Ucrânia ceder territórios à Rússia poderia prejudicar a relação com Portugal, que é membro da NATO e apoia os ucranianos, a ministra preferiu salientar pontos de convergência e não de divergência com o país sul-americano.

"Sobre esta questão eu gostaria de dizer o seguinte: Portugal e o Brasil partilham de vários princípios importantes. Por um lado, a ideia de que os conflitos devem ser resolvidos de forma pacífica. Por outro lado, o respeito pelos princípios da carta das Nações Unidas e o respeito pela soberania e pela integridade territorial", afirmou.

À Lusa, Helena Carreiras considerou que a conversa com Múcio Monteiro deve abordar o conflito na Ucrânia na próxima cimeira Brasil-Portugal, a realizar entre 22 e 25 de abril em Lisboa, mas também outros temas.