Portugal acredita na realização da posse do PR da Guatemala

"Acredito que estas manobras esgotar-se-ão e que será possível ainda hoje a realização da tomada de posse. Estamos à espera de sermos convocados para ir até ao Congresso para assistir a essa tomada de posse, que já está com várias horas de atraso, mas acredito que acontecerá ainda hoje", afirmou João Gomes Cravinho, por telefone, a partir da Cidade da Guatemala, à agência Lusa, onde se deslocou para assistir à posse de Bernardo Arévalo, eleito em agosto.

A cerimónia deveria ter começado às 15h00 locais (21h00 de Lisboa) deste domingo, mas estavam a decorrer no hemiciclo debates sobre se os deputados do partido com o qual o novo Presidente venceu as eleições devem ser inscritos como independentes.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, que falou à Lusa pouco depois das 18h00 locais, foi um dos subscritores de uma declaração de ministros e chefes de Estado e de Governo de vários países e altos representantes de organizações internacionais, como a União Europeia (UE), a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Secretaria-Geral Ibero-Americana, que afirmaram esperar "que o Congresso faça aquilo que tem de fazer, que faça a transmissão do poder do presidente cessante para o novo presidente".

"É aquilo que manda a Constituição e é essa a expectativa do povo da Guatemala, que votou em eleições livres e justas que foram reconhecidas como tal pelos observadores internacionais, incluindo da União Europeia", salientou Gomes Cravinho.