Portugal adere ao memorando contra alterações climáticas liderado pela Califórnia

Lusa14 Jun, 2018, 21:36 | Mundo

Esta posição de adesão de Portugal ao memorando "Under 2 coalition", que junta 17 Estados norte-americanos contrários à política ambiental da administração de Donald Trump, foi transmitida por António Costa no final de uma reunião de hora e meia com o governador da Califórnia, Jerry Brown, um dos políticos democratas com maior notoriedade nos Estados Unidos.

"Podemos contar com Jerry Brown numa comunhão de valores em torno de desafios, como o combate às alterações climáticas e na promoção de energias limpas. Queremos o cumprimento das metas do acordo de Paris - e pretendemos até superá-las", declarou António Costa.

Jerry Brown referiu-se em particular a uma grande conferência internacional que se realizará em São Francisco, em setembro próximo, tendo como base o memorando "Under 2 coalition" e deixou uma garantia.

"A Califórnia tudo fará para reduzir as emissões de gases com efeito estufa. Temos de nos unir contra os efeitos do aquecimento global. O que estamos a fazer não é suficiente", declarou Jerry Brown.

António Costa, por sua vez, procurou salientar a importância desta ação desenvolvida pela Califórnia, referindo que este Estado norte-americano "é a quinta economia mundial".