Partilhar o artigo Portugal, Austrália e Guiné com delegações de maior `peso` nos 20 anos do referendo timorense Imprimir o artigo Portugal, Austrália e Guiné com delegações de maior `peso` nos 20 anos do referendo timorense Enviar por email o artigo Portugal, Austrália e Guiné com delegações de maior `peso` nos 20 anos do referendo timorense Aumentar a fonte do artigo Portugal, Austrália e Guiné com delegações de maior `peso` nos 20 anos do referendo timorense Diminuir a fonte do artigo Portugal, Austrália e Guiné com delegações de maior `peso` nos 20 anos do referendo timorense Ouvir o artigo Portugal, Austrália e Guiné com delegações de maior `peso` nos 20 anos do referendo timorense

Tópicos:

Díli, Timor Leste Ian,