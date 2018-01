Portugal com maior representação de sempre na feira internacional de turismo de Madrid

Lusa17 Jan, 2018, 08:00 | Mundo

As sete regiões de turismo portuguesas vão estar acompanhadas por 76 empresas nacionais (61 em 2017) e cinco `startups` (empresas em início de atividade, quatro em 2017) que vão ocupar 913 metros quadrados, contando ainda com a presença especial do Alentejo como destino convidado do espaço dedicado ao Enoturismo.

"O objetivo é mostrar o `Melhor Destino do Mundo`, distinção atribuída pelos World Travel Awards, e o resultado de todo o trabalho desenvolvido em articulação com as várias regiões, também elas consideradas as melhores" por várias organizações internacionais, sublinhou em Madrid Maria de Lurdes Vale, diretora em Espanha do Turismo de Portugal.

A FITUR 2018 terá um total de 816 expositores titulares (mais 8% do que no ano anterior) e mais de 10.000 empresas em representação de 165 países, que vão ocupar uma área de exposição de 65.500 metros quadrados (mais 4%), para responder ao bom momento do setor turístico em todo o mundo.

São Tomé e Príncipe é um dos novos quatro países que este ano participam na feira pela primeira vez. As regiões com maior aumento de participação na feira são, de acordo com os dados fornecidos pelos organizadores do certame, África (mais 21%), Ásia e Pacífico (19%) e Europa (15%).

A segunda maior feira mundial de turismo é inaugurada pelos reis de Espanha esta manhã e vai estar aberta ao público até 21 de janeiro, prevendo-se que seja visitada por cerca de 250 mil pessoas.

A sessão de abertura conta ainda com a presença do ministro português da Economia, Caldeira Cabral, e da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, entre dezenas de outros representantes governamentais dos países presentes.

A 38.ª edição da FITUR deverá ter um impacto financeiro de 260 milhões de euros para a economia de Madrid, com os hotéis esgotados e uma forte atividade em todos os setores relacionados com o turismo.

Espanha é um mercado considerado "estratégico" para Portugal, que até outubro de 2017 recebeu cerca de 1,5 milhões de hóspedes daquele país, um crescimento de 2,4% relativamente ao período homólogo de 2016, e um aumento de 20,7% nas receitas, segundo dados do Turismo de Portugal.