Portugal com "prontidão a cinco dias" para integrar forças de reação rápida da NATO

”, adiantou.“Como é sabido, Portugal integra este ano as forças de reação rápida da NATO, e nesse quadro temos um conjunto de elementos que estão disponibilizados com uma prontidão a cinco dias para, se for essa a decisão do Conselho do Atlântico Norte, serem colocados sob as ordens do comando da NATO para a realização dessas missões de dissuasão”.





Portugal deu às embaixadas da Ucrânia e países vizinhos instruções para que seja facilitada a emissão de vistos “para quem pretenda vir para Portugal” devido ao início de um ataque russo, anunciou hoje António Costa.



Relativamente aos portugueses e luso-ucranianos residentes na Ucrânia, o primeiro-ministro disse estar estabelecido “um processo de evacuação para o caso de vir a ser necessário, que é do conhecimento da embaixada” e que será ativado quando e se a situação o exigir.



“Queria também dar uma palavra de confiança à comunidade ucraniana que reside em Portugal, dizendo-lhes que contarão com toda a nossa solidariedade, que têm sido muito bem-vindos a Portugal e que os seus familiares e conhecidos que entendam que devem procurar, em Portugal, a segurança e o destino para dar continuidade às suas vidas, são também muito bem-vindos”.







Em resposta aos jornalistas, o primeiro-ministro português garantiu que Portugal será solidário com os países de leste e que manterá a política de acolhimento tal como noutras crises de refugiados.



António Costa destacou ainda que esta é uma "ocasião" para a União Europeia olhar para a questão da segurança energética, aludindo à dependência em relação ao gás russo.



Sobre eventuais medidas a adotar por Portugal, António Costa diz que resposta deve ser "veemente", mas deve manter esforços e canais diplomáticos.