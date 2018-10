Partilhar o artigo Portugal com taxa de risco de pobreza de 23,3%, abaixo da média da UE Imprimir o artigo Portugal com taxa de risco de pobreza de 23,3%, abaixo da média da UE Enviar por email o artigo Portugal com taxa de risco de pobreza de 23,3%, abaixo da média da UE Aumentar a fonte do artigo Portugal com taxa de risco de pobreza de 23,3%, abaixo da média da UE Diminuir a fonte do artigo Portugal com taxa de risco de pobreza de 23,3%, abaixo da média da UE Ouvir o artigo Portugal com taxa de risco de pobreza de 23,3%, abaixo da média da UE

Tópicos:

Bulgária, Holanda, Itália, Polónia,