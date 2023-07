Portugal comprometido a cumprir três metas da NATO até 2030

"Em 2023, se as contas do Governo forem certas, será o ano em que Portugal mais vai investir nesta área, 1,48 por cento do PIB, abaixo da expectativa", lembrou o correspondente da RTP em Vilnius, Duarte Valente.



Apesar disso "será o maior investimento no setor, desde 2014", referiu.



Portugal também irá cumprir outra meta, a de "investir 20 por cento do orçamento da Defesa em equipamento" e não em despesas como o pagamento de salários.



O terceiro ponto de convergência dos países NATO com as metas estabelecidas será a "estratégia de base tecnológica e industrial da Defesa, apresentada há poucos dias, que prevê o investimento de pelo menos mais 1,5 milhões de euros" nesta área, a rentabilizar com privados.