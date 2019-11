Portugal condena ataques terroristas no Mali

"O Governo português condena veementemente o atentado realizado contra as forças armadas malianas, no passado dia 01 de novembro", adiantou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou o ataque de sexta-feira a uma base militar no norte do Mali que provocou a morte a 54 pessoas, incluindo 53 soldados e um civil.

O atentado surge uma semana depois da morte do chefe do EI, Abu Bakr Al-Baghdadi, morto durante um ataque militar norte-americano na Síria há uma semana.

No mesmo comunicado, Portugal "condena igualmente" o ataque levado a cabo no dia seguinte, 2 de novembro, contra uma coluna de veículos das forças da Operação Barkhane, que provocou a morte a um militar francês.

Expressou também "profundas condolências" às famílias das vítimas, adiantando que estas "se somam às várias centenas de mortos nos últimos anos em consequência do aumento a violência terrorista na região do Sahel".

"O Governo português manifesta a sua total solidariedade com os governos do Mali e da França, e reitera o seu empenho, designadamente no quadro multilateral, no combate ao terrorismo e ao extremismo", concluiu-se no comunicado.

O O Mali é alvo de ataques terroristas desde 2012, na sequência de um golpe de Estado que deixou o controlo do norte do país nas mãos de grupos rebeldes tuaregues, apoiados por células terroristas.

Pelo menos quarenta soldados foram mortos em dois ataques `jihadistas` em 30 de setembro, em Boulkessy, e 01 de outubro, em Mondoro, no sul do país, perto de Burkina Faso, de acordo com as autoridades locais.

Em 2013, a ação dos `jihadistas` foi limitada por uma intervenção militar internacional liderada pela França, mas grandes áreas do Mali, especialmente no norte e no centro, escapam ao controlo do Estado, beneficiando grupos terroristas.

Portugal tem militares no Mali para formar as Forças Armadas do país.